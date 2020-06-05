Milletvekillikleri düşürülen HDP'li Güven ve Farisoğulları tutuklandı (2)

<br>TUTUKLANDILAR<br>Milletvekilliklerinin düşürülmesinin ardından Diyarbakır'da gözaltına alınan HDP'li Musa Farisoğulları ile Leyla Güven, salık kontrolünün ardından çıkarıldıkları Nöbetçi Mahkemece tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Mücahit YOLCU<br>2020-06-05 00:33:33<br>
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