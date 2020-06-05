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Milletvekillikleri düşürülen HDP'li Güven ve Farisoğulları tutuklandı (2)

DHA

TUTUKLANDILAR Milletvekilliklerinin düşürülmesinin ardından Diyarbakır'da gözaltına alınan HDP'li Musa Farisoğulları ile Leyla Güven, salık kontrolünün ardından çıkarıldıkları Nöbetçi Mahkemece tutuklandı.  DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Mücahit YOLCU 2020-06-05 00:33:33

Milletvekillikleri düşürülen HDP'li Güven ve Farisoğulları tutuklandı (2)

<br>TUTUKLANDILAR<br>Milletvekilliklerinin düşürülmesinin ardından Diyarbakır'da gözaltına alınan HDP'li Musa Farisoğulları ile Leyla Güven, salık kontrolünün ardından çıkarıldıkları Nöbetçi Mahkemece tutuklandı.  DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Mücahit YOLCU<br>2020-06-05 00:33:33<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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