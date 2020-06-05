Diyarbakır merkezli 11 ilde FETÖ operasyonu: 15 gözaltı

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<br>DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR merkezli 11 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda sabit hatlardan örgüt yöneticisi konumundaki kişiler tarafından arandığı tespit edilen 15 askeri personel gözaltına alındı.<br>Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yapılan araştırmalarda sabit hatlardan örgüt yöneticisi konumunda bulunan kişiler tarafından arandığı tespit edilen 11'i muvazzaf, 18 askeri personelle ilgili gözaltı kararı verildi. Diyarbakır merkezli 11 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 3 şüphelinin yakalanmasına çalışılıyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır DİYARBAKIR,(DHA)<br>2020-06-05 09:55:28<br>

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