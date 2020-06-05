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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 277'nci gününde

İHA

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 277'nci gününde

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 277’ncı gününe girdi.
Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti, korona virüse rağmen 277’nci gününde devam ediyor. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden 6 yıl önce 14 yaşında dağa kaçırılan oğlu Hamza için eyleme katılan anne Zümrüt Salim, oğlunu istediğini kaydetti. Salim, “Ben oğlum için buradayım, oğlumu HDP’den istiyorum. Oğlumu dağa gönderip mahkum etmişler bende burada mahkum olmuşum. Çocuklarımı evde bırakıp buraya geldim. Bütün milletvekillerine sesleniyorum, bize destek versinler. Oğlum beni duyuyor ve görüyorsan kaç gel, arkadaşlarınla birlikte devlete teslim olun" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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