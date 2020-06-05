DÜ'de online senato toplantısı

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Dicle Üniversitesi (DÜ) senatosu, oturumunu online gerçekleştirdi.

Videokonferans sistemiyle toplanan senatoda DÜ Rektörü Prof. Dr. Talip Gül, korona virüs sürecinde eğitim öğretim, sağlık ve diğer alanlarda alınan önlemler ile yürütülen hizmetler hakkında bilgi verdi. Oturum gündem maddelerinin görüşülmesiyle devam etti.

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