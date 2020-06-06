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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

18 kişide korona virüs çıktı, 3 sokak karantinaya alındı

İHA

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde, 7 hanede toplam 18 kişide korona virüs tespit edilmesinin ardından 3 sokak karantinaya alındı.

18 kişide korona virüs çıktı, 3 sokak karantinaya alındı

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde, 7 hanede toplam 18 kişide korona virüs tespit edilmesinin ardından 3 sokak karantinaya alındı.
Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesinde bir kişide korona virüs tespit edildi. Evde karantinaya alınan vatandaştan 7 haneye yayılan virüs 18 kişiye bulaştı. İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 839, 851 ve 852. sokaklar 2’nci bir emre kadar karantinaya alındı. Bunun üzerine filyasyon ekipleri mahallede yaptığı çalışmayla hastanın temas ettiği kişilere de test gerçekleştirdi.
Sokak, polis ve zabıta ekipleri tarafından kapatılarak giriş çıkışlar yasaklandı.
Vatandaşların ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanacağı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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