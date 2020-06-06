Diyarbakır'da silahlı kavga polis müdahalesi sonlandı

<br>Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, iki grup arasında çıkan silahlı kavga, polisin müdahalesiyle büyümeden sonlandı.<br>Kavga, öğle saatlerinde Bağlar ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi'nde meydana geldi. Daha önceden aralarında husumet bulunan 2 grup arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekiplerinin müdahalesiyle kavga, büyümeden sonlandırıldı. Kavgaya karışan 2 şüpheli gözaltına alınırken, kavgada kullanılan pompalı tüfeklere el konuldu.DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK<br>2020-06-06 14:50:14<br>
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