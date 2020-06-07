İki hafta arayla ikinci defa hırsızların hedefi oldu Hırsızlar girdikleri büfede kahve içip 8 bin liralık malzeme çaldı

Diyarbakır’da hırsızlar, iki hafta arayla ikinci defa girdikleri büfeden toplam 8 bin liralık malzeme çalıp kayıplara karıştı.

Olay, Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Ofis semtinde bulunan bir büfede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yaklaşık iki hafta önce hırsızlar girdikleri büfeden 6 bin liralık malzeme çalmıştı. Dün gece saatlerinde tekrar aynı büfeye giren hırsızlar bu defa da yaklaşık 2 bin liralık malzeme çalarak kayıplara karıştı.

Yaklaşık 8 bin lira zarara uğradığını belirten büfe işletmecisi Çekdar Mermertaş, iki hafta önce iş yerlerinin yine aynı yerden girilerek soyulduğunu söyledi. Mermertaş, "İkinci seferle beraber 78 bin lira zararımız var. Girdikleri yerleri onardık, yine aynı yerden girmişler. Diyarbakır'ın merkezinde, göbeğinde ofis semtinde aynı olay ikinci defa başımıza geliyor. Önceki olayda da şikayetçi olmuştuk, dünkü olayda da şikayetçi olduk. Girdikleri yeri onardık ama yine aynı yerden, aynı sistemle girmişler. Bu sefer demir profil yaptık. Ne yapmamız gerektiğini bilmiyorum. 1819 yaşlarında bir genç, geliyor içeri giriyor bir iki saat kalıp gidiyor. Geçen sefer o kadar uzun kalmıştı ki kahve bile içmişti. Hırsızların yakalanıp cezalandırılmasını istiyoruz" dedi.

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