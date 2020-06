Bağlar Belediyesi kırsal yerleşim yerlerini 13 ayda hizmete doyurdu

AK Partili Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediyesi, Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun göreve gelmesinden sonra 13 ayda 37'si mahalle ve 57'si mezra olmak üzere 94 kırsal yerleşim yerinde uzun yıllardır ihmal edilen alt yapı sorunlarını çözüme kavuşturarak yöre halkından tam not aldı.

Yerel seçimlerde 20 yıl sonra el değiştiren Diyarbakır'ın 36 ilden büyük ilçesi Bağlar'da yaşanan değişim uzun yıllardır hizmet bekleyen kırsal yerleşim yerlerine de yansıdı. 400 bin nüfuslu ilçenin 48 mahallesinin 37'si kırsal kesimlerden oluşuyor. 37 kırsal mahalle ve bu mahallelere bağlı olan 57 mezrada başlatılan hizmet seferberliğinde 13 ayda yol yapım ve bakım çalışmalarının yanı sıra her yıl yaşanan su taşkınları ve sel olaylarının önüne geçmek için de önleyici tedbirler alındı.



94 yerleşim yerinde yol, menfez ve beton boru çalışması

Çoğunluğu Karacadağ bölgesinde yer alan toplam 94 yerleşim yerindeki çalışmaların önemli bölümü tamamlanarak buralarda yaşayan vatandaşların hizmetine sunulurken, yol yapım ve bakım çalışmalarıyla birlikte 41 menfez köprü inşa edilerek 2 bin 500 beton boru döşendi.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda son olarak Karahan Mahallesi ve mezralarına yeni yol ve beton boru döşeme hizmeti kazandırıldı. Yıllardan beri ulaşımda sorun yaşadıklarını ve ayrıca su taşkınları nedeniyle tarım arazilerinin zarar görerek hayvanlarının telef olduğunu dile getiren vatandaşlar, yapılan hizmetlerle bu sorunların ortadan kalktığına dikkat çekerek Başkan Beyoğlu ve belediye ekiplerine teşekkür etti.

Kırsal yerleşim yerlerinin ilk kez kendi dönemlerinde bu kadar hizmet alabildiğine vurgu yapan Başkan Hüseyin Beyoğlu, başlatılan çalışmaların önemli ölçüde başarıya ulaştığını söyledi.



"Tek gayemiz millete hizmet etmektir "

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her zaman milletin hizmetkarı olmalarını istediğini anlatan Beyoğlu, "Göreve başladıktan sonra zaman kaybetmeden kırsal yerleşim yerlerini ziyaret edip vatandaşlarımızla görüşmeler yaptık. Sorunları yerinde tespit ederek milletimizle beraber çözüm için istişarelerde bulunduk ve çalışmalara başladık. Allah'a hamdolsun önemli ölçüde başardık. Yol yapım ve yenileme çalışmalarının yanı sıra vatandaşımızın geçmiş yıllarda maddi ve manevi olarak mağdur olmasına sebep olan su taşkınları ve sel olaylarının önüne geçmek için menfez köprüler yaparak beton borular döşedik. Kırsal yerleşim yerlerindeki yaşamın zor olduğunu biliyoruz. Tek gayemiz milletimizi bu anlamda hizmete ve huzura kavuşturmaktır. Cumhurbaşkanımızın bizden istediği şekilde kararlı ve emin adımlarla milletimizin hizmetkarı olmaya devam edeceğiz" dedi.

