Diyarbakır'da terör operasyonu: 5 gözaltı

<br>Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA) DİYARBAKIR'da, polis ekiplerince terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alındı.<br>Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen terör soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince dün gece belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürdürülüyor. <br> DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK<br>2020-06-07 11:47:26<br>
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.