Vaka görülmeyen ilçeye ziyarete gitti, 980 nüfuslu mahalle karantinaya alındı

<br>Mehmet Mucahit CEYLAN/KOCAKÖY(Diyarbakır),(DHA)DİYARBAKIR'ın koronavirüs vakasının görülmediği Kocaköy ilçesinde yaşayan ailesini ziyaret için İstanbul'dan gelen E.D.'de koronavirüs tespit edildi. 980 nüfuslu Şeyh Şerafettin Mahallesi karantinaya alındı.<br>İstanbul'da yaşayan E.D., 3 gün önce vatani görevine başlamadan Diyarbakır'ın bugüne kadar koronavirüs vakasının görülmediği Kocaköy ilçesinde yaşayan ailesini ziyaret etti. E.D., İstanbul'dayken yaptırdığı koronavirüs testinin pozitif olduğunu, ailesini ziyaret ettiği sırada öğrendi. Koronavirüse yakalandığını öğrenen E.D., hastaneye başvurdu. E.D., hastanede tedaviye alınırken, filyasyon ekipleri yaptıkları çalışmayla E.D.'nin 70 kişiyle temas ettiğini belirledi. E.D.'nin temas ettiği 70 kişiye, koronavirüs testi yapılacağı öğrenildi. <br>MAHALLE KARANTİNAYA ALINDI<br>E.D.'de koronavirüs tespit edilmesinin ardından ziyarete geldiği ailesinin oturduğu ve 980 kişinin yaşadığı Şeyh Şerafettin Mahallesi karantinaya alındı. Mahallenin giriş-çıkışları güvenlik güçlerince kontrol altına alınırken, Vefa Sosyal Destek Grubu görevlileri mahalle halkının ihtiyacını karşılayacak. DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Mehmet Mucahit CEYLAN<br>2020-06-07 16:52:47<br>

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