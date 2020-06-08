Dut ağacının dalıyla tarlayı suya kavuşturuyor

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde bir vatandaş, kuru dut ağacı dalından yaptığı ‘V’ şeklindeki çomakla suyun nerede hangi yoğunlukta olduğunu tespit etmesi görenleri hayrete düşürüyor.

Batman’da sondaj sahibi olan Abdullah Tanrıkulu, susuz köylerin ve tarla sahiplerinin aradığı isim haline geldi. Eline aldığı kuru dut ağacı dalından yaptığı ’V’ şeklindeki çomakla tarlayı gezen Tanrıkulu, suyun bulunduğu yeri tespit ediyor. Bununla da kalmayan Tanrıkulu, dalın girdiği şekle göre suyun miktarını da tahmin edebiliyor. Son olarak Diyarbakır’ın Bismil ilçesine gelen Tanrıkulu, burada gösterilen arazilerde suyun varlığını önce çubuğu ile tespit etti, ardından da sondaj makinesi ile suyu çıkarttı.



Su çıkacağının garantisini veriyor

İlginç su tespiti ile ilgili konuşan Abdullah Tanrıkulu, iki çubuğun, suyun nereden geldiğini takip ettiğini ve kendisini oraya yönlendirdiğini söyledi. Suyun hangi noktandan geldiğini bile tespit edebildiğini kaydeden Tanrıkulu, “Bu Allah’ın bir nimeti. Suyun kaynağını bulacağıma dair garanti veriyorum, Ben tespit ettiğim yeri kazdırırım. Eğer su çıkmasa sondaj masrafları almıyorum. Şu çıkarsa alıyorum. Yani ben su garantisi veriyorum. Suyu dut ağacının dalından yapılan ‘V’ şeklindeki çomakla buluyorum. Dut çomağıyla tarlayı geziyorum, suyun olduğu yerde çomak havaya kalkıyor. Çok zor zapt ediyorum, elimden fırlayacakmış gibi oluyor” dedi.

Bu yeteneğini mesleğe dönüştüren Tanrıkulu, Diyarbakır ve Batman’da su olmayan köyleri de suya kavuşturduğunu anlattı. Boş kalmadığını aktaran Tanrıkulu, arama başı 400500 lira aldığını sözlerine ekledi.

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