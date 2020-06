Şehit ve gazi ailelerinden HDP’ye sert tepki 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz: “HDP siyasi bir parti değil, terör örgütü PKK'nın sözcüsüdür” “PKK'lının şehir eşkıyalığını yapan HDP kanunlarımıza göre kapatılmalıdır” “Şehit ve gazi ailelerimizle birlikte bu vatan hainlerini mecliste görmek istemiyoruz”

HDP’ye tepki gösteren 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, HDP'nin siyasi bir parti değil, terör örgütü PKK'nın sözcülüğünü yapan hain kitle olduğunu belirterek, “Bir terör gazisi olarak şehit ve gazi ailelerimizle birlikte bu vatan hainlerini mecliste görmek istemiyoruz” dedi.

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, HDP’li vekillerin tutuklanmasını olumlu karşılayarak, HDP’nin halen TBMM’de olmasına tepki gösterdi. Gündüz, "Yıllardan beri bu ülke kendilerine seçme ve seçilme hakkı verilmesine rağmen HDP'liler sürekli PKK terör örgütüne yataklık yapan, onları korumaya çalışan bir nefret dolu duygu içerisindedir. Siyasi parti olduklarını söyleyen HDP yöneticileri ve milletvekilleri sürekli terör örgütü PKK ile iç içe teröristlerle birlikte hareket edip, kaçak konuşarak bu ülkenin ekmeğini, suyunu, havasını alıp, hainlik peşinde koşan örgüt elemanlarına sahip çıkmaya çalışmışlardır. Devlet olarak yıllardan beri örgütle mücadelemiz sürmektedir. Yıllardan beri yapılan mücadele neticesinde PKK terör örgütünün beli kırılmış son çırpınışlarını görmekteyiz. PKK terör örgütü tükendikçe, bittikçe HDP'liler çare aramakta ve bazı siyasi partilerle ortak iş yapma çabası içerisine girmektedirler. Bu çabalar HDP'yi kurtarmayacaktır” dedi.



“HDP'nin kapatılması bu ülkenin menfaatine bir karar olur”

HDP’nin kendilerine yakın olan partiler ile gizli görüşme yaptığını belirten Gündüz, “Son yıllarda kendilerine yakın gördükleri siyasi partilerle gizli gizli görüşmeler yapan HDP'lilerin sonu gelmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi gibi kutsal çatı altında artık HDP'lileri ve vekillerini görmek istemiyoruz. Bu partinin kapatılması şarttır. Bu cennet vatanın nimetlerinden faydalanıp bu ülkeye hainlik, ihanet, kötülük peşinde olup ülkeyi bölmeye çalışan bir zihniyetin sonu gelmelidir. Bazı yöneticilerin ve vekillerinin ceza alıp cezaevlerinde olmaları HDP'nin hainliğinin ve alçaklığının delili ve kanıtıdır. Bundan dolayı HDP'nin tamamı suçlu ve ceza almaları gerekmektedir. HDP'nin kapatılması gerekmektedir. PKK terör örgütüne yardımcı olan HDP'nin kapatılması bu ülkenin menfaatine bir karar olur ki millet de bunu bu şekilde istemektedir” diye konuştu.

HDP'liler suçlarını gizlemeye çalışsalar da yaptıkları birçok eylemin kapatılması ve ceza almaları için yeterli olduğunu belirten Gündüz, “Hiçbir zaman PKK terör örgütüne kınama yapmayan PKK'lı teröristlerin cenazelerine giden onlara her türlü maddi, manevi destek veren HDP'liler bardağı taşırmış. Bir terör gazisi olarak şehit ve gazi ailelerimizle birlikte bu vatan hainlerini mecliste görmek istemiyoruz. HDP zaman zaman yurt dışında ülkemiz düşmanlarıyla işbirliği yapan bir kirli oyun içerisinde olan siyasetin yüz karası, insanlıktan nasibini almamış bir yaratık kitlesidir. HDP her fırsatta devlete, millete ortak değerlerimiz olan bayrağımıza dil uzatan bu ülkenin askerine, polisine, güvenlik korucularına kin nefret dolu sözleriyle ve hareketleriyle ön plana çıkan arsız, kaba ruhlu bir kitle olma ötesine geçmiştir. HDP her haliyle kapatılmalı ve gereken cezaları çekmelidir. Şehitlerimizin ahı da kanı da yerde kalmamalıdır. Bu ülkenin meclisine gireceksin, yemin edeceksin, ne yeminle, ne de kanunlarına saygı göstermeyeceksin, PKK'lının şehir eşkıyalığını yapan HDP kanunlarımıza göre kapatılmalıdır. HDP'nin gerek yurt içinde gerekse yurt dışında ki bütün faaliyetleri durdurulmalı ve bu ülkenin gerçeklerine göre halkı da huzura kavuşmalıdır. Vatan hainlerini TBMM 'de istemiyoruz. Hiçbir kamu, kurum ve kuruluşunda bulunmamalıdır. PKK terör örgütüyle beraber saf tutan bir siyasi kuruluş olamaz. Yapacakları siyaseti ya kanunlarda belirtilen şekliyle yapacaklar, ya da kapatılacak. HDP'ye verilen tavizler ve iyi niyet göstergeleri sona gelmiştir. HDP haddini aşmıştır. Silahlı PKK terör örgütleri hainlerle işbirliği içerisindedirler. Bu nedenle en kısa zamanda kapatılmalıdır” şeklinde konuştu.

