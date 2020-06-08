Diyarbakır'da PKK'nın lav silahı ve uyuşturucu ele geçirildi

<br>DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'ın Hazro ve Lice ilçeleri kırsalında, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, 110 kilogram esrar ve 330 bin 603 kök kenevir ile lav silahı ele geçirildi.<br>İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Lice ilçesi Çavundur, Dolunay ve Yalaza Mahallelesi ile Hazro ilçesi Çitlibahçe Mahallesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan 'Şehit Jandarma Er Nusret Akar' operasyonu tamamlandı. <br>Operasyon kapsamında 110 kilogram esrar ve 330 bin 603 kök kenevir ile lav silahı, ruhsatsız tabanca, 269 fişek, 17 şarjör, 4 keskin nişancı tüfeği kütüklüğü, 200 metre elektrik kablosu, 2 pil şarj cihazı, 200 metre streç naylon, 39 fanila ve terörist kıyafetleri ele geçirildi.<br>Delil niteliğindeki malzemelere el konulurken, diğerleri imha edildi.<br> DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır DİYARBAKIR,(DHA)<br>2020-06-08 10:27:55<br>
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