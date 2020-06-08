Kayapınar ve Bağlar’a yeni ilçe müdürleri atandı

Diyarbakır Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde iki ilçe müdürlüğü görevinde değişiklik yapıldı. Başarılı işlerle camiada sürekli ismini duyuran Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Feysel Taşçıer, daha iyi hizmet sunmak için kadrosunda değişikliğe giderek Kayapınar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Yahya Akıncı’yı, Bağlar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne ise Bedii Öter’i atadı.

Göreve başladığı günden itibaren ilin eğitim sorunlarını masaya yatıran İl Milli Eğitim Müdürü Feysel Taşçıer, daha iyi ve kaliteli hizmet sunmak için kadrosunda da değişiklik yaptı. Yeni değişiklikle Kayapınar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne yıllardır Diyarbakır’da çeşitli birimlerde yöneticilik yapan Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Yahya Akıncı atanırken, Silvan İlçe Milli Eğitim Müdürü Bedii Öter ise Bağlar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevine atandı. Diyarbakır’ın en büyük iki ilçesi olan ve en çok öğrenci barındıran Kayapınar ve Bağlar’a atanan yeni müdürler görevlerine başlayarak ilçelerinin eğitim sorunlarını çözmek için ekipleri ile birlikte mesai yaptıklarını söyledi.

Görevi Kayapınar İlçe Milli Eğitim Müdürü Engin Öztürk’ten devralan yeni müdür Yahya Akıncı, bunun bir hizmet yarışı olduğunu söyledi. Engin Öztürk’e şimdiye kadar yaptığı güzel hizmetlerden dolayı teşekkür eden Akıncı, bundan sonra da en iyi şekilde hizmeti sürdürme gayreti içerisinde olacağını kaydetti. Hedefinin Kayapınar eğitimindeki başarıyı katlamak olduğunu dile getiren Akıncı, bunun için her türlü yenilik ve projeye açık olduğunu söyledi.

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