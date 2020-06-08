Diyarbakır'ın bir ilçesinde maske takma zorunluluğu getirildi

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Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde vatandaşlara sokağa çıkarken maske takma zorunluluğu getirildi.

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını kapsamında alınan tedbirler uygulanmaya devam ediyor. Son olarak Kulp’ta vatandaşların maskesiz dışarı çıkmaları yasaklandı. İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca alınan karar, ilçe genelindeki belediye hoparlörlerinden vatandaşlara duyuruldu.

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