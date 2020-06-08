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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Diyarbakır'da maske yasağı getirildi

DHA

Diyarbakır'da maske yasağı getirildi

<br>Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da koronavirüs tedbirleri kapsamında Çarşamba gününden itibaren maskesiz dolaşmak yasaklanıyor.<br>Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla kent genelinde Çarşamba gününden itibaren maskesiz dolaşımın yasaklanacağını duyurdu. Vali Güzeloğlu, yaptığı paylaşımda Diyarbakır'da maske kullanımı konusunda istenilen düzeye gelemediklerini belirterek, "Diyarbakır genelinde maske kullanımı ve mesafe konusunda istediğimiz bir düzeye gelemedik. Bu nedenle toplum sağlığımızı korumak için İl Hıfzıssıhha Kurulu'nca 10 Haziran 2020 tarihinden itibaren il genelinde sokağa maskesiz çıkma ve dolaşma yasaklanmıştır" dedi.<br> DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Ahmet ÜN<br>2020-06-08 21:29:56<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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