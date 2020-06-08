Diyarbakır´da terör operasyonu: 6 tutuklama 1 ev hapsi

<br>Emrah KIZIL/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve mahkemeye çıkarılan 7 kişiden 6´sı tutuklanarak cezaevine gönderildi. 1 kişi ise kronik rahatsızlığı nedeniyle ev hapsi ile cezalandırıldı.<br>Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı´nca yürütülen soruşturma kapsamında PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüklerine dair bilgiler elde edilen ve bu yönde haklarında tanık beyanları bulunan, terörist başı Abdullah Öcalan´a sözde uygulanan `tecrit´ eylemi, benzeri örgütsel eylem ve etkinliklere katılan şüphelilere yönelik gerçekleştirilen operasyonda yakalananan 7 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Aralarında HDP ve DBP´li yöneticilerin de olduğu 7 kişiden 6´sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken 1 kişi de kronik rahatsızlığından dolayı ev hapsi ile cezalandırıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Emrah KIZIL<br>2020-06-08 21:45:00<br>
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