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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yolda karşılaştığı husumetlisini silahla yaraladı

DHA

Burak EMEK/ DİYARBAKIR, (DHA) DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde husumetli kişiler arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı. Olay, merkez Bağlar ilçesi Hatboyu Caddesi'nde meydana geldi. Birbirine husumetli isimleri öğrenilemeyen 2 kişi yolda karşı karşıya geldi. İkili arasında tartışma çıktı. Çıkan kavgada taraflardan biri vücuduna isabet eden 3 kurşunla yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık görevlileri sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü. Olayın ardından kaçan şüphelenin yakalanması için çalışma...

Yolda karşılaştığı husumetlisini silahla yaraladı

<br>Burak EMEK/ DİYARBAKIR, (DHA) DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde husumetli kişiler arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.<br>Olay, merkez Bağlar ilçesi Hatboyu Caddesi'nde meydana geldi. Birbirine husumetli isimleri öğrenilemeyen 2 kişi yolda karşı karşıya geldi. İkili arasında tartışma çıktı. Çıkan kavgada taraflardan biri vücuduna isabet eden 3 kurşunla yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık görevlileri sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü. Olayın ardından kaçan şüphelenin yakalanması için çalışma başlatıldı.  DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK<br>2020-06-09 11:17:44<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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