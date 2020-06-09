Yaşaması için 80 bin liraya ihtiyaç var Diyarbakır'da yaşayan 8 yaşındaki Emir Aydın, 1 buçuk yıl önce beyin tümörüne yakalandı Gördüğü tedavi sonucu hastalığı yenen Emir, 15 gün önce nöbet geçirdi Hastanede hastalığın nüksettiğini öğrenen aile, hayatlarının şokunu yaşadı Çocuğunun iyileşmesi için 80 bin liraya ihtiyaçlarının olduğunu belirten anne, yetkililerden yardım bekliyor

Diyarbakırlı 3 çocuk annesi 36 yaşındaki Mevlüde Aydın'ın küçük oğlu Emir Aydın, 1 buçuk yıl önce beyin tümörü hastalığına yakalandı. Gördüğü tedavilerin ardından hastalığı yenen Emir 15 gün önce nöbet geçirdi. Hastanede çocuklarının hastalığının nüksettiğini öğrenen aile hayatlarının şokunu yaşadı. Çocuğun iyileşmesi için 80 bin liraya ihtiyaçlarının olduğunu belirten aile, yetkililerden yardım bekliyor.

Kayapınar ilçesi Huzurevler Mahallesinde yaşayan 8 yaşındaki Emir Aydın, 1 buçuk yıl önce beyin tümörüne yakalandı. Yaşayamaz denilen Emir, ameliyat ve 9 ay boyunca radyoterapi ile kemoterapi görerek tümörü yendi. 15 gün önce nöbet geçiren Emir, yoğun bakıma kaldırıldı. 8 yaşındaki Emir’in beyninde tümörün nüksettiği belirlendi. Emir'in yaşaması için 80 bin lira ameliyat parası istenirken, anne Mevlüde Aydın aile fertlerinin 'zaten ölüyor, niye 7080 bin lira verelim ki’ dediklerini ileri sürerek, yetkilere yardım çağrısında bulundu.

Acılı anne Mevlüde Aydın, oğlunun 1 buçuk yıl önce aniden göz kaymasıyla beyninde tümör olduğunu öğrendiklerini, ardından Dicle Üniversitesine yatışını yaptıklarını söyledi. Buradaki tedavisinin ardından İstanbul'a gittiklerini kaydeden Aydın, "Acilen iki gün içinde ameliyat edildi. Ölecek denildi, hiçbir ümit verilmedi. Ama çok şükür oğlum yaşadı, kimse inanmıyordu. 9 ay boyunca radyoterapi, kemoterapi gördü. Çok zor günler yaşadık. Tam geçti kurtulduk derken, aniden nöbet geçirmeye başladı. Yoğun bakıma yatırıldı. 15 gün önce nöbet geçirdi, yoğun bakıma kaldırıldı. Kimse inanamadı. Hemen MR çektik. Ondan sonra ikinci nöbetini geçirdi. Tekrar bir yoğun bakım süreci geçti. MR sonucunda tümör göründü. Buradaki doktorlar radyoterapi önerdi. Gittik radyoterapi doktoru da, ‘kesinlikle olmaz, arada boşluk olmadığı için ikisinin üst üste geleceği için çocuğu hemen kaybederiz’ dediler. Bende yardımlarla Emir’i İstanbul’a götürdüm geçen cuma günü. Cumartesi günü onu ameliyat eden doktoruyla görüştüm. Tümörün bir avuç büyüklüğünde olduğunu söyledi. Hiçbir çarenin olmadığını söyledi. Bir hafta içerisinde ameliyat edilmesi gerektiğini söyledi. Onun içinde bir miktar para istediler, 7080 bin civarında" dedi.



"Oğlumun yaşamasını istiyorum"

Hiçbir geliri olmadığını dile getiren Mevlüde Aydın, "Eşim cezaevinde, kimseden destek görmüyorum. Oğlumun yaşamasını istiyorum sadece. Kaç gündür herkese yalvarıyorum yardım edin diye. Herkesi aradım, amcalarımı, babamı. Ne diyorlar biliyor musunuz, ‘ölecek bir çocuğa niye para verelim’ diyorlar. Babam diyor, amcam diyor, herkes diyor. Bana, ‘zaten ölüyor, niye 7080 bin lira verelim ki’ diyor. Ben de diyorum ki, bir ümit. Belki Allah'ım oğlumu tekrar bana bağışlar. 8 senedir ona bakıyorum. Benim çocuğum benim göz nurum. İnsan çocuğunu atabilir mi? Tümör beyne baskı yaptığı için çok aşırı tepki veriyor. Çok sinirli, her gün sinir krizi geçiriyor" diye konuştu.

8 yaşındaki Emir ölmek istemediğini belirterek kendisine yardım edilmesi çağrısında bulundu.

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