Diyarbakır’da 2 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon Teröristlerin üzerinde çok sayıda mühimmat ele geçirildi

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Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde düzenlenen operasyonlarda 2 terörist etkisiz hale getirildi. Ölü ele geçirilen teröristlerin üzerinde çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca, Silvan ilçesi Dağcılar Köyü Üçdirek mezrasında icra edilen Şehit Jandarma Er Turgut Duman istihbarata dayalı nokta operasyonunda, ormanlık alanda teröristlerle sağlanan temas neticesinde 2 terörist ölü olarak ele geçirildi. Ölü olarak geçirilen teröristlerin üzerinde, 1 adet M16 piyade tüfeği, 1 adet AK47 Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet Walter marka tabanca, 1 adet Glock marka tabanca, 2 adet el bombası, 140 adet 5,56 milimetre M16 piyade tüfeği fişeği, 135 adet 5,56 milimetre AK47 piyade tüfeği fişeği, 5 adet M16 piyade tüfeği şarjörü, 5 adet AK47 piyade tüfeği şarjörü, 1 adet yeasu el telsizi, 1 adet gündüz el dürbünü, 8 adet kütüklük ele geçirildi.

Bölgede operasyonların devam ettiği öğrenildi.

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