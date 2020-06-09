Kısıtlamadan dolayı sokağa çıkamayan dedeye torunlarından doğum günü sürprizi

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Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması nedeni ile zamanını evinde geçiren 82 yaşındaki Mizbah Akgül'e torunları tarafından sürpriz doğum günü etkinliği düzenlendi.

Çınar'a bağlı yeşil Mahallesinde yaşayan 82 yaşındaki Akgül, korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeni ile zamanını evinde geçiriyor. Bugün doğum günü olan Mizbah Akgül'e torunları sürpriz yaptı. Torunlarının getirdiği pastayı kesen Akgül, unutulmaz bir gün yaşadı.

50 torun sahibi Mizbah Akgül, pastasını kestikten sonra torunları ile hasret giderdi.

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