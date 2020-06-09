Büyükşehir Belediyesi Ahmet Kaya Caddesini hizmete açıyor

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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Bağlar ilçesi Hashavar Mahallesinde yer alan Ahmet Kaya Caddesindeki imar sorununu çözerek yeniden vatandaşların hizmetine açıyor.

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu’nun göreve başlamasıyla birlikte sorunlu olan kavşak ve caddelerde çalışmalar başlatan ekipler, Ahmet Kaya Caddesindeki imar sorununu çözerek yeniden vatandaşların hizmetine açıyor. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı, 25 metrelik Ahmet Kaya Caddesi ile 15 metrelik yolun kesişme noktasında ve yolun ortasında kalan yapı ile ilgili mülk sahibiyle anlaşma yoluna giderek kamulaştırma bedelini mülk sahibine ödeyip yol ortasında kalan yapıyı teslim aldı. Yol ortasında kalan yapının yıkım çalışmaları ardından Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin, Ahmet Kaya Caddesinde gerekli alanlara asfalt sererek yolu vatandaşların hizmetine açacağı belirtildi.

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