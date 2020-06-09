Milletvekilliği düşürüldükten sonra tutuklanan HDP'li Güven, tahliye edildi

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<br>DİYARBAKIR, (DHA)MİLLETVEKİLLİĞİ düşürüldükten sonra Diyarbakır'da gözaltına alınıp tutuklanan HDP'li Leyla Güven, tahliye edildi.<br>Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) hakkındaki kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle milletvekilliği düşürülen HDP Hakkari eski milletvekili Leyla Güven, Diyarbakır'daki evinde gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği adliyedeki mahkemece tutuklandı. Terör örgütü PKK'nın KCK yapılanmasının ana davasından aldığı 6 yıl 3 ay hapis cezasının Yargıtay tarafından onanmasının ardından tutuklanarak, Diyarbakır E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderilen Leyla Güven'in avukatı, müvekkilinin daha önce tutuklu bulunduğu süreyi göz önüne alarak, tahliye edilmesini talep etti. <br>Avukatının yaptığı itirazı değerlendiren mahkeme, Güven'in tahliyesine karar verdi. Güven'in cezaevindeki işlemlerinin ardından tahliye edilmesi bekleniyor.DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır DİYARBAKIR, (DHA)<br>2020-06-09 22:57:56<br>

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