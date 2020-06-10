Kağıt toplayan çocuğa cinsel istismarda bulunan zanlı tutuklandı

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<br>Burak Emek/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, kağıt toplayan 9 yaşındaki erkek çocuğa cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan M.H. (52), tutuklandı.<br>Olay, önceki gün akşam saatlerinde, merkez Yenişehir ilçesindeki Ali Emiri 5'inci Sokak'ta meydana geldi. Çöp konteynerinden kağıt toplayan erkek çocuğuna M.H., cinsel istismarda bulundu. Çocuğun ağladığı sırada, iş yerinin güvenlik kamerasından durumu fark eden A.Y., polise haber verdi. A.Y., olay yerinden kaçmaya çalışan M.H.'yi yakaladı. Kısa sürede gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü´ne bağlı polis ekipleri, M.H.'yi zırhlı araca bindirdi. Bu sırada mahalleli toplandı. Polis memurları da olası linç girişimine karşı, zırhlı araç çevresinde etten duvar ördü. Gözaltına alınan M.H., emniyete götürüldü. <br>M.H., İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen M.H., çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi'nde, 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK<br>2020-06-09 23:21:52<br>

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