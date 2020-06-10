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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

(Düzeltme) Nişana gittiler korona kaptılar

İHA

Diyarbakır'ın Bismil ilçesine bağlı Başhan köyünde Avcı ailesi, kızlarının nişanı için Batman'a gitti. Dönüşte aileden 4 kişi ile 2 akrabada korona virüs çıkması sonucu köy karantinaya alındı.

(Düzeltme) Nişana gittiler korona kaptılar

Diyarbakır'ın Bismil ilçesine bağlı Başhan köyünde Avcı ailesi, kızlarının nişanı için Batman’a gitti. Dönüşte aileden 4 kişi ile 2 akrabada korona virüs çıkması sonucu köy karantinaya alındı.

Bismil’e bağlı 120 haneli bin nüfuslu Başhan köyünün muhtarı Şirin Avcı, kızının nişanına katılmak için ailesi ile birlikte Batman’a gitti. Dönüşte ailesinden 4 kişi ile 2 akrabası yüksek ateş ve öksürük şikayeti ile hastaneye kaldırıldı. 6 kişide korona virüs çıkması üzerine köy karantinaya alındı.

Bismil İlçe Hıfzıssıhha Kurulundan yapılan açıklamada, Başhan köyünün salgının kontrol altına alınması için 14 gün süreyle karantinaya alındığı duyuruldu. Açıklamada, istisnai durumlar dışında sokağa çıkılmamasına, gerekli tüm tedbirlerin uygulanmasına karar verildiği bildirildi.

Jandarma ekipleri, köyün etrafında geniş güvenlik önlemleri alırken, filyasyon ekiplerinin köydeki çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Köy sakinlerinin ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanacağı öğrenilirken, ilçede karantinaya alınan köy sayısı da 3’e yükseldi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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