Diyarbakır'da seyyar satıcı operasyonu: 3 gözaltı

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<br>Burak EMEK/DİYARBAKIR,(DHA)DİYARBAKIR'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uymayıp, kaldırım üzerinde tezgâh kuran seyyar satıcılara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda taşkınlık çıkaran 3 kişi gözaltına alındı.<br>Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Sur İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uymayıp, kaldırımda tezgâh kuran seyyar satıcılara yönelik operasyon düzenlendi. Ekipler, kaldırım işgali yapan ve sosyal mesafe kurallarına uymayan işportacıları ile ciğercileri uyardı. Uyarılara rağmen seyyar satıcıların tezgâhlarını kaldırmaması üzerine gerginlik çıktı. Polis ekiplerin müdahalesiyle gerginlik büyümeden önlenirken, 3 seyyar satıcı gözaltına alındı.<br>Gözaltına alınan seyyar satıcıların emniyetteki sorgusu sürerken, kaldırımda kurdukları tezgâhlar da zabıta ekiplerince kaldırıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK<br>2020-06-11 10:11:20<br>

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