Maarif Koleji Mozaik Okulları İngilizce eğitimlerle öğrencileri geleceğe hazırlıyor

Diyarbakır’ın köklü okullarından Maarif Koleji Mozaik Okullarında başlatılan İngilizce Eğitim Programı öğrencileri geleceğe hazırlamaya devam ediyor.

Yaklaşık 5 yıldan beri Diyarbakır’da eğitim alanında hizmeti veren Maarif Koleji Mozaik Okulları, kurulduğu ilk yıldan bu yana uygulamaya koyduğu İngilizce Eğitim Programını aralıksız sürdürüyor. Diyarbakır Maarif Koleji Mozaik Okulları kurucusu Haşim Merdoğlu, amaçlarının öğrencileri sadece akademik olarak hayata hazırlamak değil, aynı zamanda toplumsal sorunlara duyarlılık gösteren ve çözüm üretebilen bir nesil yetiştirmek olduğunu söyledi.

Diyarbakır Maarif Koleji Mozaik Okulları Yabancı Diller Bölümü İngilizce Bölüm Başkanı Kürşat Akbulut da İngilizce Eğitim Programında dünya standartlarını takip ettiklerini söyledi. Öğrencilerinin birer dünya vatandaşı olabilmeleri hedefi doğrultusunda onlara rehber olma düsturuyla çalışmalarına çok yönlü devam ettiklerini aktaran Akbulut, “Okul olarak yaptığımız uygulamalar, ülkemiz çapında ancak belli başlı okulların başarabileceği çalışmaları kapsamamaktadır. Bin 200 öğrenci ve branşlarında hepsi iddialı 22 İngilizce öğretmenimizle eğitimlerimizi sürdürüyoruz. 3, 4 ve 5’inci sınıflarımızda ‘CLIL’ kapsamında yani İngilizce fen dersi işlemekteyiz. Bu Türkiye'de ender okulların uyguladığı bir yöntemdir. Ana sınıflarımızda portfolyo uygulamalarımız, ‘öğretmenveliçocuk’ üçleminde, son derece şeffaf bir şekilde uygulanmaktadır. Öğrencilerimizin derste öğrendikleri dil becerilerini yaparakyaşayarak öğretim yöntemi kapsamında günlük hayatta rahatça kullanabilmeleri amacıyla ‘Role PlayDramaOutdoor activities’ etkinlikleri her kademede, aktif bir şekilde uygulanmaktadır. Öğrencilerimiz her kademeden her ay bir tiyatro eseri belirleyerek salonumuzda öğrenci arkadaşlarına ve ailelerine İngilizce olarak sunmaktadırlar. Sonuç olarak, bizler İngilizceyi bir ders olarak görmüyoruz ve dünya vatandaşı olabilmenin yolunun, başarılı bir iletişimden geçtiğine inanıyoruz” dedi.

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