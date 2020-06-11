Kuşlar için elektrik direğine yuva yaptı

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Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde duyarlı bir vatandaş, kuşların kullanması için yaptığı tahtadan yuvaları elektrik direklerine yerleştirdi.

Çınar ilçe merkezinde yaşayan Abdullah Tek, kuşların kullanabilmesi için tahtadan yuva yaptı. Yaklaşık 3 saatlik çalışmasının ardından Tek, yaptığı yuvaları elektrik direklerine yerleştirdi. Tek, hayvanlara sahip çıkmaları gerektiğini belirterek, yaptığı çalışmanın diğer vatandaşlara örnek olmasını istedi.

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