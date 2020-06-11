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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dicle HEM kütüphanesi normalleşme ile birlikte kapılarını tekrar açtı

İHA

Dicle HEM kütüphanesi normalleşme ile birlikte kapılarını tekrar açtı

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren kütüphane, yeni normalleşme sürecinde tekrar vatandaşlara hizmet vermeye başladı.
Çin’in Wuhan kentinde başlayan ve kısa sürede tüm dünyada etkisini gösteren korana virüsün yayılmasının Türkiye'de azalmasıyla birlikte başlayan yeni normalleşme sürecinde, Dicle Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü kütüphanesi yeniden kapılarını kitapseverlere açtı. İçinde birçok kitap barındıran kütüphane, sınavlara hazırlanan öğrencilere de sessiz, modern bir ders çalışma ortamı sunuyor. Dicle Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü Kütüphanesi maske, mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak hizmet veriyor.
Dicle Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mustafa Sabır, salgın döneminde faaliyeti durdurulan kütüphanelerinin normalleşme adımları ile beraber belirlenen kurallara uymak koşulu ile tekrar vatandaşların hizmetine açıldığını söyledi. Sabır, "Kurumumuz kütüphanesi salgın döneminden önce özellikle üniversite sınavlarına ve liselere giriş sınavlarına hazırlanan öğrencilerimize hem kaynak kitabı hem de sessiz bir çalışma ortamı olarak ev sahipliği yapmıştır. 2019 yılında yaklaşık olarak 200 ilkokul ve lise öğrencisi kütüphanemizden kitap alıp evde okuma fırsatı bulmuştur. Ayrıca salgın döneminden önce 20 kişilik olan kütüphane çalışma salonumuz sınavlara çalışmak isteyen öğrencilerimize sessiz , sakin ve erişilebilir bir ortam sunmuştur. Kütüphanemizde bir çok ansiklopedik eser, roman, hikaye, şiir ve biyografik eser bulunmaktadır. Kütüphanede ders çalışmak için gelen bütün ziyaretçi ve öğrencilerimize sınırsız çay ikramı ücretsiz olarak sunulmaktadır. Dicle Halk Eğitim Merkezi Kütüphanemiz salgın dönemi boyunca saat 09.3016.00 arasında açık olup özellikle sınavlara hazırlanan genç öğrenci arkadaşlarımızı ve kitapseverleri belirlenen kurallara uymak koşulu ile kütüphanemizde misafir etmekten şeref duyarız" dedi.

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