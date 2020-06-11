Diyarbakır'da, iş merkezinin bodrum katında yangın

<br>Burak EMEK- Nurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR, (DHA) DİYARBAKIR'da, 3 katlı iş merkezinin bodrum katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince yaklaşık 1 saatlik müdahale sonucu söndürüldü.<br>Merkez Sur ilçesindeki Gazi Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı iş merkezinin bodrum katında, öğle saatlerinde yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle yükselen alevleri görenleri, itfaiyeye haber verdi. İhbarla iş merkezine gelen itfaiye ekipleri, yangını yaklaşık 1 saatlik müdahale sonucu kontrol altına alıp, söndürdü. Yangında dumanında etkilenen 1 kişi, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü. Ekipler, yangının çıkış nedenini araştırıyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Nurettin FİDANCAN<br>2020-06-11 12:43:15<br>
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