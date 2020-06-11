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Diyarbakır'da tehlikeli serinlik

DHA

Burak EMEKNurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR, (DHA) DİYARBAKIR'da, sıcak hava nedeniyle bunalan çocuklar, girilmesi tehlikeli ve yasak olan süs havuzunda serinlemeye çalıştı. Merkez Bağlar ilçesinde bulunan Koşuyolu Parkı'ndaki süs havuzları, sıcaktan bunalan çocukların eğlencesi haline geldi. Kentte sıcak havadan bunalan bir grup çocuk, serinlemek amacıyla geldikleri Koşuyolu Parkı'ndaki süs havuzlarına girdi. Girilmesi tehlikeli ve yasak olan süs havuzlarında uzun süre kalan çocuklar, serinlemeye çalıştı. DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Nurettin FİDANCAN 2020-06-11 13:02:02

Diyarbakır'da tehlikeli serinlik

<br>Burak EMEKNurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR, (DHA) DİYARBAKIR'da, sıcak hava nedeniyle bunalan çocuklar, girilmesi tehlikeli ve yasak olan süs havuzunda serinlemeye çalıştı.<br>Merkez Bağlar ilçesinde bulunan Koşuyolu Parkı'ndaki süs havuzları, sıcaktan bunalan çocukların eğlencesi haline geldi. Kentte sıcak havadan bunalan bir grup çocuk, serinlemek amacıyla geldikleri Koşuyolu Parkı'ndaki süs havuzlarına girdi. Girilmesi tehlikeli ve yasak olan süs havuzlarında uzun süre kalan çocuklar, serinlemeye çalıştı. DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Nurettin FİDANCAN<br>2020-06-11 13:02:02<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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