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İzol'den İYİ Parti’ye Ayasofya Cami göndermesi: "Şov yapmayın"

İHA

Devletin Derin Aklı kitabının yazarı Ramazan İzol, Ayasofya'nın ibadete açılıp açılmaması konusunda İYİ Parti'nin Meclis'e verdiği genelgeyle şov yapmaya çalıştığını söyledi.

İzol'den İYİ Parti’ye Ayasofya Cami göndermesi: "Şov yapmayın"

Devletin Derin Aklı kitabının yazarı Ramazan İzol, Ayasofya'nın ibadete açılıp açılmaması konusunda İYİ Parti'nin Meclis'e verdiği genelgeyle şov yapmaya çalıştığını söyledi.
Devletin Derin Aklı kitabı yazarı genç kanaat önderi İzol, son günlerde devam eden Ayasofya Camii'nin ibadete açılıp açılmayacağı tartışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. 2 Temmuz'da Ayasofya'nın yeniden camiye döneceğini söyleyen İzol, "Sultan Fatih'in bize emaneti olan Ayasofya Camii ile ilgili gündem bugünlerde oldukça yoğun. Tabii ki 1935 yılına kadar cami olarak devam eden, ne yazık ki o tarihten sonra müzeye döndü. O zihniyet camilerimizi ağıra çeviren, analarımızın, bacılarımızın eşarbına el uzatan, ezanlarımızı Türkçe'ye çeviren zihniyettir. Öyle veya böyle bir şekilde oldu, bitti ve geçti. Son günlerde Cumhurbaşkanımızın da ifadesi ile aziz milletimizin desteğiyle Ayasofya'da Fetih Suresi de okunur namaz da kılınır deyişi ile ve milletin desteğiyle beraber yeniden cami konusu gündeme geldi, Cumhurbaşkanımız bunu masaya yatırdı. Tabi ki 2 Temmuz'da Danıştay Ayasofya'nın camiye çevrilmesi ile kurul toplantısı yapacak. Biz eminiz ki bu 2 Temmuz'da Ayasofya yeniden camiye dönecek. İş halihazırda bu noktaya gelmişken bir anda İYİ Parti'nin şovuyla karşı karşıya kaldı” dedi.

"2 Temmuz'da inşallah Ayasofya camiye dönüşecek"
İYİ Parti'yi sert dille eleştiren İzol, konuşmasına şöyle devam etti:
"Bu durum İYİ Parti'nin şovudur. Zaten konu belli bir yere gelmiş, Siz yeni bir partisiniz. Grubunuzu kurduğunuzda Ayasofya'yı gündeme getirmediniz, madem sizin için bu kadar dertti neden ilk günden beri bu duruşu göstermediniz? Gündemi ele alıp şov mu yapmaya çalışıyorsunuz, amacınız şov değilse nedir? Bakın iş bu noktaya gelmişti zaten 2 Temmuz'da Danıştay bunun kararını verecek. İnşallah olumlu olacak bu karar. İYİ Parti Ayasofya'yı camiye çevirme genelgesini Meclise sundu. İYİ Parti şöyle düşündü, eğer bunu milletvekilleri onaylarsa ve Ayasofya camiye çevrilirse kendileri Ayasofya'yı İYİ Parti camiye çevirdi diyecekler. Genelgeyi AK Parti ve MHP'li milletvekilleri imzalamazlarsa İYİ Parti bu defa bu sefer reddedildiği yönünde şov yapacak. Arkadaşlar mesele parti meselesi değil. Zaten 2 Temmuz'da Danıştay toplanıyor. 2 Temmuzda Allah'ın izniyle Ayasofya camiye dönecek. Sen bunu bildiğin halde niye bu gölü mayalamaya çalışıyorsun, niye şova döküyorsun, niye fitne çıkarıyorsun? Sizin attığınız maya o gölü tutmaz, bilginiz olsun. Kuruluşunuzdan bu yana partinizin kuruluş tüzüğünde ya da partinizin yapacağı projelerde bulunmamasına rağmen Cumhurbaşkanımız, mübarek Kadir Gecesi Ayasofya’da Fetih Suresi okuduktan sonra Türkiye’de on yıllardır kanayan bir yaraya parmak basıp halkın nazarını bu konunun üzerine çekmiştir. Bir anda bu konudan nemalanmak üzere apar topar TBMM’ye genelge vererek pişmiş aşı sahiplenmeniz son derece trajikomiktir. Bu kadar emekten sonra bu yemeği size anca akılsızlar yedirir. Ben de şahsi olarak genelgenizi onaylamıyorum, oyununuzu, şovunuzu gördüm diyorum."

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