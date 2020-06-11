Türkiye'nin operasyonlarına direnemeyen PKK'nın sözde yöneticileri, kaçacak yer arıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkiye'nin operasyonlarına direnemeyen PKK'nın sözde yöneticileri, kaçacak yer arıyor

DHA

Türkiye'nin operasyonlarına direnemeyen PKK'nın sözde yöneticileri, kaçacak yer arıyor

<br>DİYARBAKIR, (DHA) TERÖR örgütü PKK'nın, TSK ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın ortak hava operasyonuyla, 10 milyon TL ödül ile 'kırmızı' kategoride aranan terör örgütünün sözde yürütme komitesi üyesi ve infazcısı 'Kasım Engin' kod adlı İsmail Nazlıkul'un (54) etkisiz hale getirilmesinin ardından, korku ve paniğe kapıldığı, sözde yöneticilerini ana karargahtan ayırarak, Kandil eteklerindeki Asos ve Pencevin bölgelerinde gizlemeye çalıştığı ortaya çıktı.<br>İçişleri Bakanlığı'nca Terör Arananlar Listesi'nde, 10 milyon TL ödülle 'kırmızı' kategoride aranan PKK'nın sözde yürütme konseyi üyesi ve infazcısı İsmail Nazlıkul'un 21 Mayıs'ta Birleşik Arap Emirlikleri'den (BAE) röportaj için gelecek 3 kişiyle görüşeceği bilgisine ulaşıldı. Aynı gün saat 14.00'te bu 3 kişi ve yabancı bir sivil toplum kuruluşu temsilcisi ile görüştüğü belirlenen PKK'lı Nazlıkul'un röportajı örgüt propagandası yapan yayın organında, 25 Mayıs'ta yayınlandı.  <br>İHA İZLEDİ, ATMACA FİLO 1 TONLUK MÜHİMMATLA VURDU<br>MİT tarafından alınan sinyalle takibine başlanılan Nazlıkul'un, Irak-İran sınırında bulunan Kandil dağı eteklerindeki Bradost bölgesinde gizlendiği ve karargah olarak kullandığı bina, İnsansız Hava Araçları (İHA) ile saptandı. MİT Sinyal İstihbaratı Başkanlığı ile Dış Operasyonlar Başkanlığı'nın belirlenen binanın koordinatlarını, TSK ile paylaşmasının ardından 26 Mayıs gecesi saat 03.52'de, Diyarbakır'daki 2'nci Taktik Hava Kuvvetleri Komutanlığı 8'inci Ana Jet Üssü'ndeki Atmaca filosundan savaş uçakları F-16'lar havalandı. 150 kilometre mesafeye ulaşan savaş jetleri, Nazlukul'un içerisinde bulunduğu tek katlı bina, ısı güdümlü 1 tonluk akıllı mühimmatla tam isabetle vurup, imha etti. Bombalanan binada, Nazlıkul ile Irak uyruklu PKK kuryesi 1 kişi öldürüldü.<br>ÖRGÜT İÇİ İNFAZCI, BİRÇOK EYLEMİN PLANLAYICISIYDI<br>Terörist İsmail Nazlıkul, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile eğitim aldıktan sonra Türkiye'de gerçekleştirilen birçok kanlı saldırının planlayıcısı oldu. Örgüte 1989'da Avrupa'da katılan Nazlukul, Lübnan'da PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın bulunduğu Bekaa Kampı'nda eğitim alıp, 1991-1994 yıllarında memleketi Kahramanmaraş kırsalında kaldı. Nazlıkul, 1995-2005 yılları arasında yurt içinde birçok eylem planladı. Zap Kampı'na 2006'da gidip, bir yıl eğitmenlik yaptıktan sonra Irak/Gare alanında HPG Basın İrtibat Merkezi sorumluluğu yürüten Nazlıkul, 2012'de Kandil'e geçip, örgütün sözde merkez komite üyeliğine getirildi. 8 yıldır örgütün sözde merkez komite üyesi olan, örgüt içi infazları da gerçekleştiren terörist Nazlıkul, 1994'te kaçırıldıkları dağdan, evlerine dönmek isteyen 18 üniversite öğrencisini de kurşuna dizip, öldürdü.<br>Nazlıkul'un, çoğunlukla Irak Cumhurbaşkanlığı da yapan Celal Talabani'nin partisi Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin (KYB) faaliyet yürüttüğü İran sınırındaki bölgede gizlendiği ve örgüt üyelerini binadan yönlendirdiği ortaya çıktı.<br>PKK'NIN ÜST DÜZEY İKİNCİ BÜYÜK KAYBI<br>Nazlıkul'un öldürülmesiyle, terör örgütü PKK, geçen yıl haziran ayında yine Kandil'de etkisiz hale getirilen sözde genel başkanlık konseyi üyesi Diyar Garib Muhammed´den sonra ikinci büyük kaybını yaşadı. Türkiye'nin kararlı ve başarılı operasyonlarıyla ağır kan kaybeden PKK, elebaşı Murat Karayılan'ın da açıklamasıyla yeni önlemler geliştirdi.<br>Örgüt, kaçacak yer kalmayınca, sözde üst düzey yöneticilerini, PKK'nın ana karargahından çıkararak, Kandil eteklerindeki Asos ve Pencevin bölgesinde gizlemeye çalıştığı belirlendi.<br>Terör uzmanları, ağır kan kaybı yaşayan ve Türkiye'nin operasyonlarına karşı direnç gösteremeyen PKK'nın, mensuplarının kaçışına engel olmaya çalıştığını belirtti.DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Mücahit YOLCU<br>2020-06-11 15:32:56<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Diyarbakır'da engellilere yönelik açık havada telafi eğitimi
YEREL HABERLER Diyarbakır'da engellilere yönelik açık havada telafi ...
Yenişehir Belediyesinden kan bağış kampanyasına destek
YEREL HABERLER Yenişehir Belediyesinden kan bağış kampanyasına ...
Diyarbakır’da vaka sayıları artıyor, ikinci dalga endişesi devam ediyor Son 10 günde 350 vaka hastaneye kaldırıldı, 550 kişi evlerinde karantinada
YEREL HABERLER Diyarbakır’da vaka sayıları artıyor, ikinci dalga ...
İzol'den İYİ Parti’ye Ayasofya Cami göndermesi: "Şov yapmayın"
YEREL HABERLER İzol'den İYİ Parti’ye Ayasofya Cami göndermesi: "Şov ...
Çobandan yürekleri ısıtan davranış, tarlada bulduğu yaralı tilkiyi veterinere götürüp tedavi ettirdi
YEREL HABERLER Çobandan yürekleri ısıtan davranış, tarlada bulduğu ...
Diyarbakır'da tehlikeli serinlik
YEREL HABERLER Diyarbakır'da tehlikeli serinlik
Diyarbakır'da, iş merkezinin bodrum katında yangın
YEREL HABERLER Diyarbakır'da, iş merkezinin bodrum katında yangın
Biçerdöverle hububat hasadında kontrol hizmetleri devam ediyor
YEREL HABERLER Biçerdöverle hububat hasadında kontrol hizmetleri ...
Dicle HEM kütüphanesi normalleşme ile birlikte kapılarını tekrar açtı
YEREL HABERLER Dicle HEM kütüphanesi normalleşme ile birlikte ...
Kuşlar için elektrik direğine yuva yaptı
YEREL HABERLER Kuşlar için elektrik direğine yuva yaptı
Diyarbekirspor TFF’yi göreve çağırdı
YEREL HABERLER Diyarbekirspor TFF’yi göreve çağırdı
Bağlar Belediyesi, Kur’an kurslarını dezenfekte ederek steril hale getirdi
YEREL HABERLER Bağlar Belediyesi, Kur’an kurslarını dezenfekte ...
Maarif Koleji Mozaik Okulları İngilizce eğitimlerle öğrencileri geleceğe hazırlıyor
YEREL HABERLER Maarif Koleji Mozaik Okulları İngilizce eğitimlerle ...
HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 283'üncü gününde
YEREL HABERLER HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 283'üncü gününde
İğneden korkan kadınlar, basınçlı dolguyla istedikleri dudaklara sahip olabilecek
YEREL HABERLER İğneden korkan kadınlar, basınçlı dolguyla ...
Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesinde korona virüs denetimi
YEREL HABERLER Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesinde ...
Diyarbakır'da seyyar satıcı operasyonu: 3 gözaltı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da seyyar satıcı operasyonu: 3 gözaltı
Diyarbakır merkezli FETÖ operasyonunda 6 tutuklama
YEREL HABERLER Diyarbakır merkezli FETÖ operasyonunda 6 tutuklama
Geçiş yasağına rağmen Osmanlı eseri köprüyü tahrip ettiler
YEREL HABERLER Geçiş yasağına rağmen Osmanlı eseri köprüyü tahrip ...
PKK'nın 'zindan yapılanması'na operasyon: 22 gözaltı
YEREL HABERLER PKK'nın 'zindan yapılanması'na operasyon: 22 gözaltı
Diyarbakır merkezli 11 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 6 askeri personel tutuklandı
YEREL HABERLER Diyarbakır merkezli 11 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 6 ...
Terör örgütünün sözde 'zindan' yapılanmasına darbe Diyarbakır’da PKK/KCK operasyonu: 22 gözaltı
YEREL HABERLER Terör örgütünün sözde 'zindan' yapılanmasına ...
Sıcak hava asfaltı eritti, kayganlaşan yol kazaya neden oldu
YEREL HABERLER Sıcak hava asfaltı eritti, kayganlaşan yol kazaya ...
(Düzeltme) Nişana gittiler korona kaptılar
YEREL HABERLER (Düzeltme) Nişana gittiler korona kaptılar

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X