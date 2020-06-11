Eğitim Araştırma Hastanesi hemşirelerinin yüzde 80'i korona tedavisinde görevli

Diyarbakır Gaziyaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Erkan Baysal, hastanelerindeki hemşirelerin yüzde 80’inin korona virüs tedavisinde görev aldığını ifade etti.

Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Baysal, geçtiğimiz günlerde hastanelerinde sadece 100 hemşirenin korona virüs hastalarının tedavisinde görev aldığına ilişkin ortaya atılan iddiaları yalanladı. Hastanede görevli olup çeşitli nedenlerle izne ayrılanların dışında 610 hemşirenin aktif olarak çalıştığını aktaran Doç. Dr. Baysal, bunların 120'sinin onkoloji, hematoloji, kardiyoloji ve acil servis gibi bölümlerde hizmet verdiğini vurguladı. Diğer 490 hemşirenin tamamının korona virüs tedavisinde görevlendirildiğini bildiren Doç. Dr. Baysal, iddia edildiği gibi hastanede korona virüs tedavisinde sadece 100 hemşirenin görev almadığını kaydederek, "490 hemşirenin tamamı tedavi sürecinde yer alıyor. Özellikle organ nakli, hemataloji ve onkoloji gibi riskli hastaların geldiği servislerdeki hemşireleri korona virüs tedavisinde görevlendirmek hastalar için büyük risk oluşturuyor. Bu nedenle onları korona virüs tedavisine dahil edemiyoruz. Geri kalan hemşirelerin yüzde 80'i görev alıyor. Bu iddialar gerçek dışıdır, hemşirelerimizi ve bizleri üzdü. Bazı kesimlerce kasıtlı olarak öne sürülen bu tür iddialar salgın döneminde büyük özveriyle çalışan başta hemşireler olmak üzere sağlık çalışanlarının motivasyonunu bozuyor” dedi.

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