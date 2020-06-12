Diyarbakır'da bir ayda 1 tonun üzerinde uyuşturucu ele geçirildi

<br>Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR kent merkezi ve 4 ilçesinde polisin son bir ayda düzenlediği 84 uyuşturucu operasyonunda 1 ton 115 kilo 63 gram esrar ve bir miktar muhtelif uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 99 kişiden, aralarında 1 avukatın da bulunduğu 39 kişi tutuklandı.<br>İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri il genelinde uyuşturucu maddelerinin kaynağının kurutulması, ticaretinin ve kullanımının engellenmesi, sokak satıcılarıyla mücadele edilmesi, ayrıca terör örgütlerinin uyuşturucu madde üzerinden finansal kaynak sağlamalarının engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda polis ekipleri, 12 Mayıs ile 11 Haziran tarihleri arasında kent merkezi ile Ergani, Bismil, Silvan ve Dicle ilçelerinde 84 operasyon düzenledi.<br>Operasyonda, 1 ton 115 kilo 63 gram esrar, 180,73 gram metamfetamin, 46,14 gram eroin, 111 ecstasy hap, 8 gram plaka esrar ve 5 sentetik ecza, 1 pompalı av tüfeği, 3 tabanca ve bu silahlara ait 55 fişek ele geçirildi. Operasyonda 99 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden, aralarında Adana Barosu'na kayıtlı bir avukatın da bulunduğu 39 kişi tutuklandı, 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 53 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK<br>2020-06-12 09:54:41<br>

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