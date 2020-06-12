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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Diyarbakır’da halı saha işletmecilerinden ‘açılma’ talebi

İHA

Türkiye'de yeni tip korona virüs salgını ile mücadele için getirilen kısıtlamalar art arda gevşetilirken, halı sahaların durumu belirsizliğini koruyor. İşletme sahipleri, 1 Haziran'da açılacağı kaydedilen halı sahaların İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelgeyle aslında hiç açılmadığını, yetkililerin bu sorunu çözmesini beklediklerini kaydetti.

Diyarbakır’da halı saha işletmecilerinden ‘açılma’ talebi

Türkiye’de yeni tip korona virüs salgını ile mücadele için getirilen kısıtlamalar art arda gevşetilirken, halı sahaların durumu belirsizliğini koruyor. İşletme sahipleri, 1 Haziran'da açılacağı kaydedilen halı sahaların İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelgeyle aslında hiç açılmadığını, yetkililerin bu sorunu çözmesini beklediklerini kaydetti.
Kısıtlamaların ardından hayatın kontrollü olarak normalleştiğine vurgu yapan Diyarbakır’da halı saha işletmecileri, 1 Haziran'dan itibaren seyahat yasaklarının kalktığını, uçak seferlerinin başladığını, kafe ve restoranlar yeniden açıldığını ancak halı sahaların kapalı kaldığını belirtti. Yaşadıkları sorunu İhlas Haber Ajansı muhabirine anlatan Diyarbakır'daki halı saha işletmecilerinden Turan Taş, bu sorunun biran önce çözülmesi gerektiğini söyledi. Taş, “15 Mart itibari ile Türkiye genelinde bütün halı sahalar pandemi süresince kapandı. 1 Haziran itibari ile Cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklama üzerine halı sahalarımızı açtık. Cumhurbaşkanımızın açıklamasından bir hafta sonra, halı sahalarının açılmadığını, İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı yeni genelge ile aslında halı sahalarının hiç açılmadığını tebliğ ettiler. Bu duruma biz çok şaşırdık” dedi.

"Açılmayı talep ediyoruz"
Şu anda Türkiye'nin bazı illerinde halı sahaların açık bazılarının da kapalı olduğunu vurgulayan Taş, konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Toplum sağlığını biz de düşünüyoruz, herkesin sağlığı bizim için önemlidir. 1 Temmuz itibari ile düğün salonları açılıyor, alışveriş merkezleri açık. Bütün sektörlerde normalleşmeye gidilmişken bizde bunun olmaması sıkıntı oluşturuyor. Yetkililerden bizlere yardımcı olmalarını, ne yapmamız gerektiğini, bir program çerçevesinde ne tedbirler almamız gerektiğini bize sunmalarını bekliyoruz. Biz de ona göre tedbirlerimizi alalım. Neticede biz de bir ekonomiyiz, bu sektörde de ekmek yiyen çalışanlar ve beklentisi olan insanlar var. Bir an önce açılmamızı talep ediyoruz.”

"Sesimizi duyun"
Bir başka halı saha işletmecisi Murat Yiğiter ise normalleşme süreci kapsamında 1 Haziran'dan itibaren seyahat yasaklarının kalktığını, uçak seferlerinin başladığını, futbol liglerinin yeniden oynanacağını, berberlerin, kafe ve restoranların yeniden açıldığını kaydetti. Yiğiter, hayatın her alanında normalleşmenin başladığını ancak halı sahaların bu normalleşmeden faydalanamadığını belirtti. Yiğiter, her türlü tedbirlerin alınarak halı sahaların açılmasını özellikle istediklerini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere tüm yetkililerin seslerini duymalarını beklediklerini ifade etti. Yiğiter, konu hakkında şunları söyledi:
"Bizlere bilgi verilsin ne zaman açılacağımızı bilmiyoruz. Bu konuda hiç kimse net değil. Halı sahalar kapandı, spor salonları açıldı, burası da bir spor salonu, bir çelişki var. Bu çelişki bizi mağdur ediyor. Mağduriyetimizi de kimse gidermiyor ne yapacağımızı bilmiyoruz. Halı sahanın kapalı olması mağduriyet oluşturdu. Yetkililer bize kesin bir çözüm üretsin ki ona göre tedbirlerimizi alalım.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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