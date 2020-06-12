Yemek pişirirken elektrik akımına kapılan kadın hayatını kaybetti

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Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde, elektrikli ocakta yemek pişirirken akıma kapılan kadın hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde Çınar’a bağlı Sevindik köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Evrim Aker (27), elektrikli ocakta yemek pişirirken akıma kapıldı. Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede talihsiz kadının olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Evrim Aker’in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Çınar Devlet Hastanesine kaldırılırken, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

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