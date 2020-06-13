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İnternette 'sahte güneş gözlüğü' tehlikesi

DHA

Mehmet Mucahit CEYLAN/DİYARBAKIR, (DHA)YAZ mevsiminin başlamasıyla güneş gözlüğüne olan ihtiyaçlar artınca, pandemi nedeniyle online alışveriş sitelerini tercih eden vatandaşlara uzmanlardan uyarı geldi. Diyarbakır'da, Göz hastalıkları uzmanı Op.Dr. Belgin Ekmekçiler, internet sitelerindeki sahte ve taklit markaların olduğuna dikkat çekerek, "Biz hastalarımızın aldıkları ve kullandıkları şeyin ne olduğunu iyi bilmelerini istiyoruz. Güneş gözlükleri sadece siyah renkli ya da süs olması anlamında kullanılmıyor. Kalitesiz cam kullanımı, çeşitli göz hastalıklarını doğuruyor. Bu nedenle gözü...

İnternette 'sahte güneş gözlüğü' tehlikesi

<br>Mehmet Mucahit CEYLAN/DİYARBAKIR, (DHA)YAZ mevsiminin başlamasıyla güneş gözlüğüne olan ihtiyaçlar artınca, pandemi nedeniyle online alışveriş sitelerini tercih eden vatandaşlara uzmanlardan uyarı geldi. Diyarbakır'da, Göz hastalıkları uzmanı Op.Dr. Belgin Ekmekçiler, internet sitelerindeki sahte ve taklit markaların olduğuna dikkat çekerek, "Biz hastalarımızın aldıkları ve kullandıkları şeyin ne olduğunu iyi bilmelerini istiyoruz. Güneş gözlükleri sadece siyah renkli ya da süs olması anlamında kullanılmıyor. Kalitesiz cam kullanımı, çeşitli göz hastalıklarını doğuruyor. Bu nedenle gözü korumak için, insanların kalifiye yerlere gidip güvendikleri ve orijinal olduğuna inandıkları güneş gözlüklerini almalarını istiyoruz" dedi.<br>Sıcak havanın etkisini gösterdiği bugünlerde, gözlerin güneş ışınlarına ve enfeksiyonlara karşı savunmasız olması nedeniyle güneş gözlüğü kullanımına olan ihtiyaç arttı. Koronavirüs salgını nedeniyle online alışveriş sitelerini tercih edenlere uzmanlardan kritik uyarı geldi. Göz hastalıkları uzmanı Op.Dr. Belgin Ekmekçiler, internet sitelerinde sahte ve taklit markaların oldukça fazla olduğuna dikkat çekerek, alınan güneş gözlüğünün en az yüzde 90 oranında ultraviyole koruma içermesi gerektiğini söyledi. Alınacak gözlüklerin mutlaka orijinal olmasına özen gösterilmesi gerektiğini vurgulayan Ekmekçiler, sahte gözlüklerinin gözlere zarar verdiğini ve tahribata neden olduğunu belirtti.<br>'GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ SÜS DEĞİL'<br>Vatandaşların, kullandıkları şeyin ne olduğunu iyi bilmeleri gerektiğini ifade eden Op. Dr. Belgin Ekmekçiler, "Pandemi sürecinde hastalarımız tabi ki optikçilere gidemediği için internet sitelerinden yoğun şekilde bu tür taleplerde bulunmaya başladı. Bizlere de gelip `nasıl güneş gözlüğü almalıyız, ne yapmalıyız´ diye sık sık sormaya başladılar. Aslında güneş gözlüğü bir süs değil, sadece gözünüz ağrımasın, kamaşmasın diye değil, asıl amacı ultraviyole ışınlarından koruyup uzun dönem gözümüzde katarakt, sarı nokta gibi problemleri engellemek açısından kullanılan bir şey, sadece süs olarak kullanmıyoruz. Hastalarımızın aldıkları ve kullandıkları şeyin ne olduğunu iyi bilmelerini istiyoruz. Güneş gözlüklerini aldıklarında mutlaka garanti belgelerinin olmasını istiyoruz. Hangi firmada üretilmiş? Gerçekten garanti belgesi var mı? Orijinal mi? Ultraviyole koruma özelliği var mı? Hani öyle sahte olarak değil gerçekten, en az bir güneş gözlüğünün yüzde 90 ultraviyole içermesi lazım. Güneş gözlüklerinin üzerinde yazar UV 400 diye. En azından bu özelliğe sahip olmaları lazım. Tabi ki nasıl sağlıkları için bize geliyorlar ise bu konuda da kalifiye yerlere gidip güvendikleri ve orijinal olduklarına inandıkları güneş gözlüklerini almalarını istiyoruz ki gözü koruyalım. Güneş gözlükleri, sadece siyah olması, süs olması anlamını taşımıyor. Örneğin kalitesiz bir cam kullanan hastalarımızda astenopik yakınmalarımız oluyor. Orijinal bir cam değil ise üzerindeki boyama ve camın özelliklerine bağlı olarak görüntülerde yansıma, görüntülerde distorsiyon, ışıklarda karanlık görülmeye bağlı olarak kişide akşama doğru baş ağrıları, sinirlilik ve gerginlik oluşabiliyor" dedi.<br>'TEHLİKENİN FARKINDA DEĞİLLER'<br>Gözlük uzmanı Abdurrahim Erdoğan ise vatandaşların sahte gözlükler ile ilgili tehlikenin farkında olmadıklarını belirterek, gözlük alışverişlerinde Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan optik müesseselerinin tercih edilmesi gerektiğini söyledi. Sahte gözlük ile orijinal gözlüğü ayırt edebilecek özellikleri de anlatan Erdoğan, şunları kaydetti:<br>"Pandemiden önce günde 1015 arası güneş gözlüğü satışı gerçekleştiriyorduk, şu an ise pandemi ile beraber günde bir ya da 2 taneye düşecek duruma geldik. Vatandaşlar bu süreçte online alışverişe yönlendiler fakat sahte güneş gözlükleri ile ilgili tehlikenin farkında değiller. Sahte güneş gözlüğü ile orijinal güneş gözlüğünü birçok ayırt edebilecek seçenekler var. Standartlara uygun üretildiğini belirten CE ambleminin üzerinde olması lazım. Güneş gözlüğünü taktığınız zaman başınızı hareket ettirmeden göz bebeklerinizi hareket ettirdiğinizde baktığınız nesnenin oynamaması ve yer değiştirmemesi gerekli. Gözünüzde yansımaları önleyebilecek ultraviyole ışınlarına duyarlı olmasına dikkat edilmesi gerekir. En önemlisi de Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan optik müesseseleri alışverişte tercih edilmelidir."DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Mehmet Mucahit CEYLAN<br>2020-06-13 09:55:00<br>

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