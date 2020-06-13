HDP önündeki eylemde 285'inci gün

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

HDP önündeki eylemde 285'inci gün

DHA

Selim KAYANurettin FİDANCAN /DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 134 aile, HDP binası önündeki oturma eylemini, 285'inci günde de koronavirüse karşı alınan tedbir kapsamında sosyal mesafe kuralına uyarak sürdürdü. 2014'te İstanbul'da, 18 yaşındayken kaybolan kızı Şeyma için oturma eylemini sürdüren Türkan Mutlu, oturma eylemini sürdürmeye kararlı olduklarını ifade ederek, kızına teslim olması için çağrıda bulundu. Diyarbakır'da oturan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos'ta ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, bir gün...

HDP önündeki eylemde 285'inci gün

<br>Selim KAYANurettin FİDANCAN /DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 134 aile, HDP binası önündeki oturma eylemini, 285'inci günde de koronavirüse karşı alınan tedbir kapsamında sosyal mesafe kuralına uyarak sürdürdü. 2014'te İstanbul'da, 18 yaşındayken kaybolan kızı Şeyma için oturma eylemini sürdüren Türkan Mutlu, oturma eylemini sürdürmeye kararlı olduklarını ifade ederek, kızına teslim olması için çağrıda bulundu.<br>Diyarbakır'da oturan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos'ta ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, bir gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere de çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP binası önünde oturma eylemine başladı.<br>13 AİLE, EVLADINA KAVUŞTU<br>Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, HüsniyeHüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran, NeclaMetin Açan çiftinin oğlu Harun Açan, NizamettinAslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik´in oğlu Veysi Birlik, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış´ın kızı Tekoşin Açar ve Sait Açar'ın oğlu Haşim, terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylece oturma eylemi yapan ailelerden 13'ü, evlatlarına kavuşmuş oldu. Hacire Akar dışındaki 12 aile, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemine devam ediyor. Bugün 277'nci gününde de oturma eylemi, koronavirüse karşı alınan tedbirlere uyularak devam etti.  <br>'ELİNDEN KALEMİNİ ALDILAR, SİLAH VERDİLER'<br>2014'te İstanbul Sultanbeyli'de kaybolan kızı Şeyma için Bursa'dan gelen Türkan Mutlu, evladını almadan eylemeni bitirmeyeceğini söyledi. Kızının terör örgütünden kaçıp güvenlik güçlerine teslim olmasını isteyen Mutlu, "Bugün 285 gün oldu bu kapıdayım. 285 yıl da olsa bu eylem devam edene kadar buradayız. Davamdan vazgeçmeyeceğim. İnşallah Şeyma beni buradan görmüştür, ona kızgın değilim. Seni oraya gönderenler, kendi evlatlarını üniversiteye gönderdiler. Senin elinden kalemini aldılar, senin eline silahını verdiler. Seni dağa gönderdiler. Ben senin arkandayım. Ben senden vazgeçmem kızım. Kızım çık gel. Sen pişmansın. Senin elinden bir şey yok. Bütün anneleri de buraya davet edeceğim. Gelsin evlatlarına sahip çıksınlar. Evlatlarının hakkını arasınlar. Bizim evlatların ömrü dağlarda geçmesin, ölmesin. O hayatları yaşamasın. Biz bir anne bir baba olarak o evlatlara sahip çıkmamız lazım" dedi.<br>Öte yandan evlat nöbetindeki Süleyman Aydın ile Celil Bekdaş, üstünde çocuklarının fotoğraflarının bulunduğu tişörtlerle eylemlerine devam edeceklerini söylediler. DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Selim KAYA, Nurettin FİDANCAN<br>2020-06-13 13:22:10<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Uzman eğitimci Sezer Arıkan’dan LGS öncesi önemli uyarılar
YEREL HABERLER Uzman eğitimci Sezer Arıkan’dan LGS öncesi önemli ...
HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 285’inci gününde Evlat nöbetindeki acılı baba Süleyman Aydın: “Biz biliyoruz ki, eminiz ki, burada duruşumuz, hem HDP’yi hem de Kandil'i büyük bir şekilde sarsmıştır”
YEREL HABERLER HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 285’inci ...
Tekerlekli sandalyeye ihtiyacı olan Hüseyin’in yardımına Merve öğretmen yetişti
YEREL HABERLER Tekerlekli sandalyeye ihtiyacı olan Hüseyin’in ...
Diyarbakır korona virüsünde diken üstünde Son 13 günde 450 vaka hastaneye kaldırıldı, 650 kişi evlerinde karantinada
YEREL HABERLER Diyarbakır korona virüsünde diken üstünde Son 13 ...
Galericilerde 'sopalı' pazarlık dönemi Diyarbakır'da galericiler, sosyal mesafeyi korumak için müşterilerle sopa aracılığıyla pazarlık yapmaya başladı
YEREL HABERLER Galericilerde 'sopalı' pazarlık dönemi Diyarbakır'da ...
Koruma altındaki geyikböceği Diyarbakır'da görüldü
YEREL HABERLER Koruma altındaki geyikböceği Diyarbakır'da görüldü
İnternette 'sahte güneş gözlüğü' tehlikesi
YEREL HABERLER İnternette 'sahte güneş gözlüğü' tehlikesi
Biçerdöverden çıkan kıvılcım 60 dönümlük ekili araziyi küle çevirdi
YEREL HABERLER Biçerdöverden çıkan kıvılcım 60 dönümlük ekili ...
Birlik Vakfı Diyarbakır Şube Başkanı Evsen: "Milletimiz Ayasofya’da ibadet kararı bekliyor"
YEREL HABERLER Birlik Vakfı Diyarbakır Şube Başkanı Evsen: ...
Ayakları asansöre sıkışan 2 çocuk yaralındı
YEREL HABERLER Ayakları asansöre sıkışan 2 çocuk yaralındı
Diyarbakır’da vakalar artınca üretici, vatandaşlara ücretsiz maske dağıttı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da vakalar artınca üretici, vatandaşlara ...
Koyunları çalabilmek için 8 köpeği zehirleyerek öldürdüler
YEREL HABERLER Koyunları çalabilmek için 8 köpeği zehirleyerek ...
Diyarbakır'da, tıbbi malzeme firmasından ücretsiz 20 bin maske
YEREL HABERLER Diyarbakır'da, tıbbi malzeme firmasından ücretsiz 20 ...
Diyarbakır Ticaret Borsasında korona virüs alarmı 2 yönetim kurulu ile 2 personelde korona virüs tespit edildi
YEREL HABERLER Diyarbakır Ticaret Borsasında korona virüs alarmı 2 ...
Yemek pişirirken elektrik akımına kapılan kadın hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Yemek pişirirken elektrik akımına kapılan kadın ...
HDP önündeki eylemde 284'üncü gün
YEREL HABERLER HDP önündeki eylemde 284'üncü gün
Komşularının koronavirüsten öldüğünü duyunca gönüllü karantinaya girdiler
YEREL HABERLER Komşularının koronavirüsten öldüğünü duyunca gönüllü ...
Ak Sevdalılar Yardımlaşma Derneğinden İHA’ya plaket
YEREL HABERLER Ak Sevdalılar Yardımlaşma Derneğinden İHA’ya plaket
Diyarbakır'da öğretmenler, LGS öncesi köy okullarının sıra ve masalarını yeniledi
YEREL HABERLER Diyarbakır'da öğretmenler, LGS öncesi köy okullarının ...
Nevruz Parkta sosyal mesafeli cuma namazı
YEREL HABERLER Nevruz Parkta sosyal mesafeli cuma namazı
65 yaş ve üstü vatandaşlar cuma namazını cemaatle kıldı
YEREL HABERLER 65 yaş ve üstü vatandaşlar cuma namazını cemaatle ...
Büyükşehir Belediyesinden LGS öncesi öğrencilere hızlandırılmış kurs
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesinden LGS öncesi öğrencilere ...
HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 284'üncü gününde
YEREL HABERLER HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 284'üncü gününde
Koronavirüs testi pozitif çıkan personelin çalışma arkadaşları karantinaya alındı
YEREL HABERLER Koronavirüs testi pozitif çıkan personelin çalışma ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X