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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Beşikci'den esnaf ziyareti

İHA

Diyarbakır'ın Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, covid19 salgını sebebiyle faaliyetlerine ara verilen ve kontrollü sosyal hayata geçişle birlikte yeniden açılan esnafı hafta sonu ziyaret etti.

Başkan Beşikci'den esnaf ziyareti

Diyarbakır'ın Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, covid19 salgını sebebiyle faaliyetlerine ara verilen ve kontrollü sosyal hayata geçişle birlikte yeniden açılan esnafı hafta sonu ziyaret etti.
Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, OfisEkinciler caddesi üzerinde bulunan esnafa hayırlı işler diledi. Esnafın iş yerlerinde özellikle sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına dikkat edilmesini isteyen Başkan Beşikci, salgından önce kendilerini sonra da etraflarındaki insanları korumanın yolunun belirlenen kurallara uymak olduğunu belirterek esnafla sohbet etti. Başkan Beşikci, "Ülke olarak elde ettiğimiz başarı tablosunu daha da iyi bir yere getirebilmemiz için tedbirli olmayı elden bırakmayacağız ve rehavete kapılmayacağız. Ellerinizin temizliğine her zaman dikkat edeceğiz, maskemizi takıp sosyal mesafemizi koruyacağız. Tüm vatandaşlarımız bu kurallara uyduğu takdirde salgından en az hasarla kurtulacağız” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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