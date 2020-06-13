Şarampole yuvarlanan araçta 1 kişi öldü

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Diyarbakır'ın Çınar ilçesi Karalar köyünde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Çınar ilçesine bağlı Karalar köyü mevkiinde meydan geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç şarampole yuvarlandı. Kazada araçta bulunan 2 kişiden 1'i öldü, biri ise ağır yaralandı. Olay yerine gelen 112 acil servis ambulansı ile hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumu ciddiyetini korurken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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