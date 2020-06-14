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Saman yüklü kamyonlar tehlike saçıyor

DHA

Selim KAYAEmrah KIZIL/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da düzensiz ve metrelerce yükseğe ulaşan aşırı saman yüklü kamyonlar trafikte tehlike saçıyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde hububat hasadının başlamasıyla saman yüklü kamyonlar, trafikte sıkça görülmeye başladı. Bölgede mercimek, nohut, buğday ve arpanın ardından hasadına başlanan samanları taşıyan kamyonların trafikte son günlerde sayısı arttı. Diyarbakır kent merkezinde Şanlıurfa yönüne giden metrelerce yüksekliğe sahip saman yükü kamyon, trafikte ilerlerken görüntülendi. Saman yüklü kamyonlar yükseklikleri ile tehlike oluşturuken rüzgarlı...

Saman yüklü kamyonlar tehlike saçıyor

<br>Selim KAYAEmrah KIZIL/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da düzensiz ve metrelerce yükseğe ulaşan aşırı saman yüklü kamyonlar trafikte tehlike saçıyor.<br>Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde hububat hasadının başlamasıyla saman yüklü kamyonlar, trafikte sıkça görülmeye başladı. Bölgede mercimek, nohut, buğday ve arpanın ardından hasadına başlanan samanları taşıyan kamyonların trafikte son günlerde sayısı arttı. Diyarbakır kent merkezinde Şanlıurfa yönüne giden metrelerce yüksekliğe sahip saman yükü kamyon, trafikte ilerlerken görüntülendi. Saman yüklü kamyonlar yükseklikleri ile tehlike oluşturuken rüzgarlı havalarda çuvallardan saçılan samanların ise sürücülerin görüş açılarını olumsuz yönden etkiledikleri gözlendi.<br>DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Selim KAYA, Emrah KIZIL<br>2020-06-14 10:58:14<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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