Kamyonet kasasında tehlikeli yolculuk kamerada 

<br>Burak EMEK/DİYARBAKIR,(DHA)DİYARBAKIR'da 2 kişinin kamyonet kasasındaki tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı. <br>Merkez Sur ilçesindeki İstasyon Caddesi'nde ilerleyen 21 AAL 771 plakalı kamyonetin boş kasasında bulunan 2 kişinin tehlikeli yolculuğu görüntülendi. Kamyonetin arka kasasına tutunarak oturan kişinin görüntülendiğini fark edince ayağa kalktığı görüldü. Tehlikeli yolculuğun yapıldığı kamyonet, bir süre sonra gözden kayboldu. DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK<br>2020-06-14 14:50:34<br>
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