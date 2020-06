5 kişi, 10 metrelik arazi aldı 180 kişiyi mağdur etti Diyarbakır’da yıllar önce her biri 2-10 metrelik arsa alan 5 kişinin imza vermemesi nedeni ile 27 dönümlük araziye ev yapılamıyor Arazilerine ev yapılması için imza veren 180 kişi, 5 kişinin tutumları nedeni ile mağdur olduklarını belirterek sorunun çözülmesini istiyor

Diyarbakır’da 185 kişi hisseli 27 dönümlük arazide, yıllar önce her biri 210 metre arazi alan 5 kişi yüzünden ev yapılamıyor. Arazilerine ev yapılması için imza veren 180 kişi, 5 kişinin tutumları nedeni ile mağdur olduklarını belirterek sorunun bir an önce çözülmesini istiyor.

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde 27 dönümlük arazinin çevresi apartmanlarla doldu. Yıllar önce bölgeden arazi alan 185 kişiden 180’i arazilerine ev yapılması için müteahhitle anlaşırken, buradan her biri 210 metre arasında arazi alan 5 kişi, istedikleri fiyatı alamadıkları için imza vermedi. 10 bin liralık arazilerine 100 bin lira fiyat biçen arazi sahiplerinin tutumu 180 kişiyi canından bezdirdi. Yıllardır kurdukları ev sahibi olma hayallerinin, arazilerine yüksek fiyat biçen arsa sahipleri yüzünden gerçekleşmediğini belirten vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslenerek kanunda değişikliğe gidilmesini istedi.



"Türkiye geneli aynı problem"

Arazide 185 metrelik hisse sahibi olan Mehmet Tarhan, 634 sayılı kanunun açıklarını bilen fırsatçılar yüzünden yıllardır ev sahibi olamadıklarını söyledi. Tarhan, "Bu arazi 27 dönüm 658 metre, burada 185 hissedar var, bu hissedarların yüzde 95’inden fazlası müteahhit bir firmayla anlaştı ev sahibi olmak için. Fakat 5 kişi arasında 2 metre, 5 metre olanlar ve yurt dışında olanlar var, bunlarda imza vermediği için 9 yıldır 180 kişi mağdur oluyor ve ev sahibi olamıyor. 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanuna göre 1 metresi olan dahi imza vermezse hiç kimse ev sahibi olamıyor. Bu yasadaki boşluğu gören art niyetli bazı kişiler, her parselde 10 metre alarak bütün insanları kilitliyorlar, yıllarca onları mağdur ediyorlar. 185 kişiden 180’i ev sahibi olmak istiyor, 5 i istemiyor o 5 kişininki geçerli oluyor. Bu sıkıntı Türkiye geneli yaşanmakta, benim il dışındaki arkadaşlarımda da öyle problem var. Bizim devlet yetkililerinden talebimiz mağduriyetimizi gidersinler. 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununda bir değişikliğe gidilsin. Kaç tane müteahhit gelip inşaat yapmak istedi, bu 5 kişiden dolayı ev sahibi olamıyoruz. Çok ciddi manada mağdur durumdayız, kanundaki tamamı imzası gerektiği kısımda ya yarısından bir fazlası ya da 3’te 2’sinin verdiği imzalarla kabulü konusunda düzenleme olursa içimizi rahatlatacak mağduriyetimizi gidermiş olacaklar" dedi.



"Ölmeden önce 2 engelli çocuğumu ev sahibi yapmak istiyorum"

Engelli 2 çocuğu için 43 yıl önce aldığı arazide ev yapılması için bekleyen 77 yaşındaki Ahmet İhsan Neziroğlu, yıllardır mağdur olduğunu, çocuklarını ev sahibi yapmadan ölmek istemediğini söyledi. Neziroğlu, "Ben 1977 yılından beri, bu arazide hissem var, engelli iki çocuğum var, bu çocuklarıma bir daire sahibi olması için bugüne kadar bekledim. Şuanda bütün üyeler vekaletnameyi vermişler, ama bunların dışında 5 kişi vermemiş. Bu 5 kişi 180 kişiye mani oluyor. Cumhurbaşkanımızdan ricamız, bu kanunu değiştirsinler. Allah rızası için kanunlardan birini çıkartıp hiç olmasa 5 kişi 180 kişiye hükmetmesin. Şimdiye kadar ev sahibi olmadık, olamadan da ölüp gideceğiz, temennimiz bu çocuklara bir şey bırakmak gözüm arkadan gitmesin" diye konuştu.

