Çocuklar korona virüs salgınını dinlemedi, sıcak havada soluğu Anzele'de aldı

Uyuşturucu tacirlerine bir darbe daha!

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Diyarbakır’ın Sur ilçesinde bulunan Anzele Parkındaki su, çocuklarla dolup taştı. Korona virüs salgınını dinlemeyen çocuklar, sıcak havada serinlemek için suya atladı.

Sur ilçesine bağlı Melikahmet Mahallesindeki Anzele Parkında bulunan tarihi Anzele suyu, korona virüs salgını tehdidine rağmen çocukların oyun ve yüzme alanına döndü. Sıcak havaların baş göstermesiyle Anzele suyunun yasak ve tehlikeli olmasına rağmen çocuklar, suya atlayıp serinledi. Havuza giren çocuklardan Umut Çakar, havanın çok sıcak olduğunu evde duramadığını söyledi. Çakar, "Dışarı çıkmazsam evde sıkılıyorum. Gelip havuza atlayıp serinliyorum. Korona virüse rağmen gelip suya gireceğiz” dedi.

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