Başkan Beyoğlu salgın sürecinde de halkın arasında

Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, yeni tip korona virüs salgınının Türkiye’de görülmeye başladığı mart ayından sonraki süreçte sosyal mesafe ve maske kuralına uygun davranarak vatandaş ve esnaf ziyaretlerine devam ediyor.

Göreve başladığı 16 Nisan 2019 tarihinden bu yana geride kalan 14 ayda 200 binden fazla vatandaşı ziyaret edip kurduğu sıcak diyalog ve iletişimle dikkat çeken AK Partili Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, tüm dünyayı kasıp kavuran ve Türkiye’de de mart ayından itibaren etkili olan yeni tip korona virüs sürecinde de bu özelliğini korudu. Maske kullanıp sosyal mesafe kuralına uygun olarak mahalle mahalle ve semt semt ziyaretlerde bulunan Başkan Beyoğlu, son olarak AK Parti Bağlar İlçe Başkanı Erkan Gezer ile birlikte Körhat Mahallesinde vatandaşlar ve esnafı gezerek sohbet etti. Türkiye’nin pandemi süreci ile mücadelesini kararlı bir şekilde sürdürürken diğer yandan hayatın da devam ettiğini belirten Başkan Beyoğlu, milletle aralarına mesafe koymamaya özen gösterdiklerini söyledi.



“Bize göre belediyecilik rutin hizmetlerden ibaret değil”

Belediyeciliği rutin hizmetlerden ibaret görmeyen bir anlayıştan geldiklerini belirten Başkan Beyoğlu, bu yüzden hizmetleri devam ettirirken aynı zamanda gönüllere girmeyi de amaçlayarak hareket ettiklerini kaydetti. Beyoğlu, “Vatandaşlarımız bizi görünce önce şaşırıyor, sonra seviniyor. Bizi bağırlarına basıyorlar. Bir yıl içinde gitmediğimiz mahalle ve sokak kalmadı. Bazı yerlere defalarca gittik. Vatandaşı seçimden seçime hatırlamak doğru değil. Siz onların yanında olursanız, dillerinden anlarsanız, sorunlarına pratik çözümler üretirseniz onların gönülleri size sonuna kadar açık oluyor. Cumhurbaşkanımızın çizdiği bu kutlu yolda emin adımlarla yürümeye devam edeceğiz” dedi.



Devam eden asfalt çalışmalarını inceledi

Başkan Beyoğlu, Körhat Mahallesindeki ziyaretin ardında asfaltlama çalışmalarının devam ettiği Mevlana Halit Mahallesine geçti. Cengizler Caddesi ve Peynirciler Çarşısı bölgelerinde devam eden asfaltlama çalışmalarını inceleyerek gelinen son durum hakkında Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinden bilgi alan Beyoğlu, çalışmaları izleyen vatandaşlarla görüşerek buradan ayrıldı.

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