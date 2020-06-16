Diyarbakır'da son 16 günde 500 kişi korona virüs teşhisi ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken yaklaşık 700 kişi de evlerinde karantinaya alındı. Kentte yoğun bakım ünitelerinde yoğunluk yaşanırken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sokağa maskesiz çıkılmaması konusunda uyarılarda bulundu.

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan korona virüs kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alarak salgın haline dönüştü. Türkiye'de şimdiye kadar 2 milyon 674 bin 203 test yapılırken, 179 bin 831 vaka tespit edildi. Bu vakaların 152 bin 364’ü iyileşti. 4 bin 825 kişi korona virüs nedeni ile hayatını kaybederken, 722 kişi ise yoğun bakımda tedavi görmeye devam ediyor. Hükümetin atmış olduğu adımlar ve vatandaşların da ‘evde kal' çağrılarına uymasının ardından 1 Haziran itibari ile yeni normalleşme sürecine girildi.

Yeni normalleşme süreci ile birlikte bir süre düşüş yaşanan vaka sayılarında yeniden artış meydana geldi. İyileşen hasta sayılarında kısmi bir düşüş yaşanırken Diyarbakır'da ikinci dalga eğilimi devam ediyor. Daha önce günde birkaç vaka görülen kentte, son 16 günde 500 yeni vaka hastaneye yatırılırken, yaklaşık 700 kişinin de evlerinde karantinaya alındığı öğrenildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında son günlerde vaka sayılarında artış olan Diyarbakır’ında arasında olduğu 5 ilde daha maskesiz sokağa çıkmanın yasaklandığını duyurdu. Bakan Koca, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, vaka artışlarıyla dikkat çeken şehirler başta olmak üzere artış eğilimi olan yerlerde İl Hıfzıssıhha Kurullarının, valilerin başkanlığında riske karşı kararların alındığını kaydederek virüsle maskesiz mücadele edilemeyeceğini vurguladı.

Vatandaşlardan Ömer Alan, maske yasağının getirilmesinin çok iyi olduğunu ifade etti. Alan, "Aslında yasaklar gelmeden öncede insanların kurallara uyması lazım. Çünkü vakalar var, insanlar bu virüsü bir birine bulaştırıyorlar. Bu hastalıktan kurtulmak için tek çare maske kullanmaktır" dedi.

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