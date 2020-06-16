Eğitimde 'Radikal' kararlar devam ediyor Diyarbakır Radikal okulları yaz sezonunda da öğrencilerini yalnız bırakmıyor

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Diyarbakır Radikal Okulları, 4’üncüsü gerçekleşecek Temel Yeterlilik Testi (TYT) kazananlar kulübü ile öğrencilerinin sınav yüklerini azaltarak, yaz sezonunda öğrencileri yalnız bırakmıyor.

Diyarbakır Radikal Okulları, eğitimde 'Radikal' kararlar almaya devam ediyor. Okul idaresi 4’üncüsü gerçekleşecek TYT kazananlar kulübü ile öğrencilerinin sınav yüklerini azaltarak, yaz sezonunda öğrencileri yalnız bırakmıyor. Radikal Okulları Genel Müdürü Lokman Yetiz, sınav öncesi öğrencilerinin yüklerini azaltmaya çalıştıkların söyledi. Yetiz, “4. kazananlar kulübü yaz kampımız 29 Haziran'da başlıyor. TYT’ye bir adım önde başlamak için, toplam 300 saat ders, 1 takım soru bankası, sosyal mesafeye uygun sınıflarımızla sınırlı kontenjanla öğrencilerimizi bekliyoruz. Öğrencilerimiz için ne gerekiyorsa en iyisini düşünerek uygulamaya çalışıyoruz” dedi.

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