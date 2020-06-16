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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bağlar’da 3 ayda 30 bin ton asfalt serildi

İHA

Bağlar’da 3 ayda 30 bin ton asfalt serildi

AK Partili Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediyesi, yeni tip korona virüs salgını sürecinde 30 bin ton asfaltlama hizmeti gerçekleştirdi.
Bağlar Belediyesi, yeni tip korona virüs salgının Türkiye’de görülmeye başladığı mart ayından sonra nisan ayında ilçede büyük bir asfaltlama seferberliği başlatarak şu ana kadar önemli bir aşama kaydetti. Geçen yılın sonunda Karacadağ bölgesinde kurduğu asfalt plenti ve taş kırma eleme tesislerinde bazalt taşından asfalt üretmeye başlayan Bağlar Belediyesi, kış mevsiminin başlaması nedeniyle zorunlu olarak ara verdiği asfaltlama çalışmalarına bu yılın nisan ayında yeniden başladı. Şimdiye kadar genişliği 6 metre olmak üzere toplam 25 kilometrelik alanda asfaltlama yapan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, 15 bin ton asfalt altı malzemesi ve 30 bin ton asfalt dökümü gerçekleştirdi.

Büyük mahalleler ve caddeler yıllar sonra asfaltlandı
Asfaltlanan büyük mahalleler arasında nüfusu 40 binden fazla olan Mevlana Halit Mahallesi, nüfusu 40 bine yakın olan Şeyh Şamil Mahallesi, nüfusu 20 binin üzerinde olan Fatih ve Selahattin Eyyubi mahalleleri, ticaretin önemli noktaları arasında bulunan Gıda Toptancılar ve Mega Sanayi siteleri, ilçenin gelişen yüzü Bağcılar Mahallesinin en büyük caddesi konumundaki Yenihal 2 Caddesi ve keresteci esnafının yıllardır kullandığı Direkhane bölgesi yer aldı. Pmt olarak bilinen asfalt altı malzemelerinin önceden serimi sayesinde asfaltın çok daha verimli hale geldiği belirtildi.

“Halkımız yapılan hizmetten memnun”
Esnaf ile vatandaşların taleplerini ve beklentilerini de dikkate alarak uzun yıllardır asfaltlanmayan bölgelere hizmet götürdüklerini belirten Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, asfaltlama çalışmalarından sonra ayrıca yine vatandaşlar arasında memnuniyet araştırması yaptıklarını söyledi. Beyoğlu, "Esnafımızın ve vatandaşımızın talep ve beklentilerini muhakkak esas alıyoruz. Buna göre tespit ve planlama yaparak asfaltlama çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. Çalışmaların ardında gelen olumlu tepkilerden net anlaşılıyor ki vatandaşlarımız yıllardır hasret kaldıkları bu hizmetten çok memnun kalıyor. Bunu asılan teşekkür pankartlarından da görebiliyoruz. Diyarbakır’ın yer altı ve yer üstü kaynaklarını yine Diyarbakır’a hizmet olarak değerlendiriyoruz" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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