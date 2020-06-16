Kuzenler arasındaki husumette kan aktı: 1’i ağır 2 yaralı

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Diyarbakır’da aralarında husumet bulunan kuzenlerin tartışmasında kan aktı. Silahların kullanıldığı kavgada 1’i ağır 2 kardeş yaralandı.

Olay, Yenişehir ilçesi Yenişehir Mahallesi 51. sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, daha önce aralarında husumet olan kuzenler, sokakta karşılaştı. İsimleri öğrenilemeyen kuzenler arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine silahını çeken saldırgan, kardeşlerin üzerine kurşun yağdırdı. Saldırgan olay yerinden kaçarken, çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kardeş olan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis, saldırganın yakalanması çalışma başlattı.

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